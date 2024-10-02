Назаренко сохраняет лидерство в списке бомбардиров по системе гол+пас

По итогам 8-го тура УПЛ изменился список лучших игроков по системе гол+пас.

Лидером остается футболист Полесья Александр Назаренко, забивший 7 голов и сделавший 3 ассиста (10 баллов).

На вторую позицию поднялся Алексей Гуцуляк из Полесья, у которого 7 очков (5+2).

Третьим идет Илья Квасница из Руха, у которого 3 забитых мяча и 3 голевых передачи (6 пунктов).

Рейтинг игроков УПЛ по системе гол+пас

1. Александр Назаренко (Полесье): 7+3=10

2. Алексей Гуцуляк (Полесье): 5+2=7

3. Илья Квасница (Рух): 3+3=6

4–5. Артём Бондаренко (Шахтер): 4+1 = 5

4–5. Александр Филиппов (Александрия): 4+1=5

6. Мухаррем Яшари (ЛНЗ): 2+3=5

7. Николай Шапаренко (Динамо): 1+4=5

8. Игорь Краснопир (Рух): 4+0=4

9. Амвросий Чачуа (Карпаты): 3+1=4

10–12. Ярослав Карабин (Рух): 2+2=4

10–12. Владислав Шарай (Верес): 2+2=4

10–12. Хуан Безерра (Александрия): 2+2=4

В списке лучших голеадоров сезона также лидирует Александр Назаренко, имея 7 забитых мячей.

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