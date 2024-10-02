Украина. Премьер лига02 октября 2024, 06:31 | Обновлено 02 октября 2024, 06:53
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Назаренко сохраняет лидерство в списке бомбардиров по системе гол+пас
На вторую позицию поднялся Алексей Гуцуляк из Полесья
02 октября 2024, 06:31 | Обновлено 02 октября 2024, 06:53
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По итогам 8-го тура УПЛ изменился список лучших игроков по системе гол+пас.
Лидером остается футболист Полесья Александр Назаренко, забивший 7 голов и сделавший 3 ассиста (10 баллов).
На вторую позицию поднялся Алексей Гуцуляк из Полесья, у которого 7 очков (5+2).
Третьим идет Илья Квасница из Руха, у которого 3 забитых мяча и 3 голевых передачи (6 пунктов).
Рейтинг игроков УПЛ по системе гол+пас
- 1. Александр Назаренко (Полесье): 7+3=10
- 2. Алексей Гуцуляк (Полесье): 5+2=7
- 3. Илья Квасница (Рух): 3+3=6
- 4–5. Артём Бондаренко (Шахтер): 4+1 = 5
- 4–5. Александр Филиппов (Александрия): 4+1=5
- 6. Мухаррем Яшари (ЛНЗ): 2+3=5
- 7. Николай Шапаренко (Динамо): 1+4=5
- 8. Игорь Краснопир (Рух): 4+0=4
- 9. Амвросий Чачуа (Карпаты): 3+1=4
- 10–12. Ярослав Карабин (Рух): 2+2=4
- 10–12. Владислав Шарай (Верес): 2+2=4
- 10–12. Хуан Безерра (Александрия): 2+2=4
В списке лучших голеадоров сезона также лидирует Александр Назаренко, имея 7 забитых мячей.
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