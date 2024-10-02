Вечером 1 октября состоялись поединки 2-го тура Лиги чемпионов. Завершены все 9 матчей игрового дня.

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РБ Зальцбург из Австрии проиграл дома Бресту из Франции со счетом 0:4.

Ранее в квалификации ЛЧ красные быки обыграли киевское Динамо по итогам двух матчей.

🏆 Лига чемпионов. 2-й тур, 1 октября

19:45. РБ Зальцбург (Австрия) – Брест (Франция) – 0:4

Голы: Сима, 24, 70, Камара, 66, Перейра Лаже, 75

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