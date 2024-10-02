01.10.2024 19:45 – FT 0 : 4
Лига чемпионов02 октября 2024, 03:23 | Обновлено 02 октября 2024, 04:07
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РБ Зальцбург – Брест – 0:4. Разгром обидчиков Динамо. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов
02 октября 2024, 03:23 | Обновлено 02 октября 2024, 04:07
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Вечером 1 октября состоялись поединки 2-го тура Лиги чемпионов. Завершены все 9 матчей игрового дня.
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РБ Зальцбург из Австрии проиграл дома Бресту из Франции со счетом 0:4.
Ранее в квалификации ЛЧ красные быки обыграли киевское Динамо по итогам двух матчей.
🏆 Лига чемпионов. 2-й тур, 1 октября
19:45. РБ Зальцбург (Австрия) – Брест (Франция) – 0:4
Голы: Сима, 24, 70, Камара, 66, Перейра Лаже, 75
Видео голов и обзор матча
События матча
75’
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Перейра Лаге (Брест).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Абдалла Сима (Брест).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Махди Камара (Брест).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Абдалла Сима (Брест).
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