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Лига Чемпионов
РБ Зальцбург
01.10.2024 19:45 – FT 0 : 4
Брест
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Лига чемпионов
02 октября 2024, 03:23 | Обновлено 02 октября 2024, 04:07
81
0

РБ Зальцбург – Брест – 0:4. Разгром обидчиков Динамо. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов

02 октября 2024, 03:23 | Обновлено 02 октября 2024, 04:07
81
0
РБ Зальцбург – Брест – 0:4. Разгром обидчиков Динамо. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 1 октября состоялись поединки 2-го тура Лиги чемпионов. Завершены все 9 матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

РБ Зальцбург из Австрии проиграл дома Бресту из Франции со счетом 0:4.

Ранее в квалификации ЛЧ красные быки обыграли киевское Динамо по итогам двух матчей.

🏆 Лига чемпионов. 2-й тур, 1 октября

19:45. РБ Зальцбург (Австрия) – Брест (Франция) – 0:4

Голы: Сима, 24, 70, Камара, 66, Перейра Лаже, 75

Видео голов и обзор матча

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Перейра Лаге (Брест).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Абдалла Сима (Брест).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Махди Камара (Брест).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Абдалла Сима (Брест).
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Брест (Франция) РБ Зальцбург Лига чемпионов видео голов и обзор Мади Камара
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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