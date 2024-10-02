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  4. Русин сыграл 5 минут за Сандерленд. В матче с Дерби забил брат Беллингема
Англия
02 октября 2024, 02:45 | Обновлено 02 октября 2024, 03:27
45
0

Русин сыграл 5 минут за Сандерленд. В матче с Дерби забил брат Беллингема

Черные коты стали лидерами Чемпионшипа с 18 очками

02 октября 2024, 02:45 | Обновлено 02 октября 2024, 03:27
45
0
Русин сыграл 5 минут за Сандерленд. В матче с Дерби забил брат Беллингема
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 1 октября в чемпионате Англии были сыграны матчи 8-го тура Чемпионшипа.

Сандерленд дома нанес поражение команде Дерби Каунти (2:0). Голы забили Джоб Беллингем (брат Джуда) и Уилсон Исидор.

Украинский форвард Назарий Русин сыграл за Сандерленд, выйдя на замену на 85-й минуте.

Сандерленд стал лидером (18 очков), опережая Бернли (17), Вест Бромвич (16), Лидс, Блэкберн (15), Мидлсбро (14).

Чемпионшип. 8-й тур, 1 октября

Сандерленд – Дерби Каунти – 2:0

Голы: Джоб Беллингем, 40, Исидор, 55

Результаты 8-го тура

Турнирная таблица

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Назарий Русин Сандерленд чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Дерби Каунти Джоб Беллингем
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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