Англия01 октября 2024, 03:34 | Обновлено 01 октября 2024, 03:47
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Таблица Чемпионшипа. Русин сыграл за Сандерленд впервые за месяц
Украинец вышел на замену за черных котов на 74-й минуте в матче с Уотфордом
01 октября 2024, 03:34 | Обновлено 01 октября 2024, 03:47
23
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В минувший уик-энд в чемпионате Англии были сыграны матчи 7-го тура Чемпионшипа.
Украинский форвард Назарий Русин сыграл за Сандерленд впервые за последний месяц.
Сандерленд на выезде потерпел поражение от Уотфорда (1:2).
Украинец вышел на замену за черных котов на 74-й минуте вместо Уилсона Исидора.
Сандерленд делит 2-е место с Блэкберном (по 15 очков), а лидирует Вест Бромвич (16).
Чемпионшип. Результаты 7-го тура
Турнирная таблица Чемпионшипа после 7 туров
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