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Англия
01 октября 2024, 03:34 | Обновлено 01 октября 2024, 03:47
23
0

Таблица Чемпионшипа. Русин сыграл за Сандерленд впервые за месяц

Украинец вышел на замену за черных котов на 74-й минуте в матче с Уотфордом

01 октября 2024, 03:34 | Обновлено 01 октября 2024, 03:47
23
0
Таблица Чемпионшипа. Русин сыграл за Сандерленд впервые за месяц
Getty Images/Global Images Ukraine. Назарий Русин

В минувший уик-энд в чемпионате Англии были сыграны матчи 7-го тура Чемпионшипа.

Украинский форвард Назарий Русин сыграл за Сандерленд впервые за последний месяц.

Сандерленд на выезде потерпел поражение от Уотфорда (1:2).

Украинец вышел на замену за черных котов на 74-й минуте вместо Уилсона Исидора.

Сандерленд делит 2-е место с Блэкберном (по 15 очков), а лидирует Вест Бромвич (16).

Чемпионшип. Результаты 7-го тура

Турнирная таблица Чемпионшипа после 7 туров

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Назарий Русин Сандерленд Чемпионшип чемпионат Англии по футболу Уотфорд
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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