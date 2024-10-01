Таблица Чемпионшипа. Русин сыграл за Сандерленд впервые за месяц

В минувший уик-энд в чемпионате Англии были сыграны матчи 7-го тура Чемпионшипа.

Украинский форвард Назарий Русин сыграл за Сандерленд впервые за последний месяц.

Сандерленд на выезде потерпел поражение от Уотфорда (1:2).

Украинец вышел на замену за черных котов на 74-й минуте вместо Уилсона Исидора.

Сандерленд делит 2-е место с Блэкберном (по 15 очков), а лидирует Вест Бромвич (16).

Чемпионшип. Результаты 7-го тура

Турнирная таблица Чемпионшипа после 7 туров