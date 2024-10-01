Без сенсации. Определен соперник Челси в 1/8 финала Кубка лиги Англии

1 октября состоялся матч 1/16 финала Кубка английской лиги 2024/25 между командами Ньюкасл и Уимблдон.

Поединок прошел на стадионе Сент-Джеймс-Парк в Ньюкасле. Игра завершилась минимально победой хозяев со счетом 1:0.

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Единственный гол на 45+1-й минуте забил Фабиан Шер. Швейцарский защитник реализовал пенальти.

В следующем раунде соревнований сороки сыграют против лондонского Челси.

Кубок английской лиги 2024/25. 1/16 финала, 1 октября

Ньюкасл – Уимблдон – 1:0

Гол: Шер, 45+1 (пен.)