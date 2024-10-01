Без сенсации. Определен соперник Челси в 1/8 финала Кубка лиги Англии
Ньюкасл одолел Уимблдон 1:0 на Сент-Джеймс-Парк благодаря голу Фабиана Шера с пенальти
1 октября состоялся матч 1/16 финала Кубка английской лиги 2024/25 между командами Ньюкасл и Уимблдон.
Поединок прошел на стадионе Сент-Джеймс-Парк в Ньюкасле. Игра завершилась минимально победой хозяев со счетом 1:0.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Единственный гол на 45+1-й минуте забил Фабиан Шер. Швейцарский защитник реализовал пенальти.
В следующем раунде соревнований сороки сыграют против лондонского Челси.
Кубок английской лиги 2024/25. 1/16 финала, 1 октября
Ньюкасл – Уимблдон – 1:0
Гол: Шер, 45+1 (пен.)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Джей Опетая хотел бы провести бой с украинским боксером
Коуч «Шахтера» дал пресс-конференцию перед матчем ЛЧ с «Аталантой»