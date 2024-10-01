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Кубок Английской лиги
Ньюкасл
01.10.2024 21:45 – FT 1 : 0
Уимблдон
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Англия
01 октября 2024, 23:43 |
263
0

Без сенсации. Определен соперник Челси в 1/8 финала Кубка лиги Англии

Ньюкасл одолел Уимблдон 1:0 на Сент-Джеймс-Парк благодаря голу Фабиана Шера с пенальти

01 октября 2024, 23:43 |
263
0
Без сенсации. Определен соперник Челси в 1/8 финала Кубка лиги Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

1 октября состоялся матч 1/16 финала Кубка английской лиги 2024/25 между командами Ньюкасл и Уимблдон.

Поединок прошел на стадионе Сент-Джеймс-Парк в Ньюкасле. Игра завершилась минимально победой хозяев со счетом 1:0.

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Единственный гол на 45+1-й минуте забил Фабиан Шер. Швейцарский защитник реализовал пенальти.

В следующем раунде соревнований сороки сыграют против лондонского Челси.

Кубок английской лиги 2024/25. 1/16 финала, 1 октября

Ньюкасл – Уимблдон – 1:0

Гол: Шер, 45+1 (пен.)

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Ньюкасл Уимблдон (футбольный клуб) Кубок английской лиги по футболу Челси Фабиан Шер пенальти
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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