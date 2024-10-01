Хацкевич рассказал, кто должен стать лидером в раздевалке сборной Украины

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич рассказал, кто в будущем должен стать лидером в раздевалке в сборной Украины. Хацкевич выделил центрбека Илью Забарного.

«Кто должен стать лидером сборной в раздевалке при отсутствии Ярмоленко, Зинченко и Сидорчука? Я думаю, это Забарный, который уверенно и стабильно играет. Он будущее сборной и уже готов к роли лидера. К Илье меньше всего претензий по игре за сборную», – сказал Хацкевич.

Ранее Хацкевич отреагировал на противоречивое заявление Виктора Леоненко, который считает, что футболистов «Динамо» уже можно поздравлять с чемпионством в УПЛ.