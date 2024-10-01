«Это удивляет». Хацкевич отреагировал на спорное заявление Леоненко
Бывший главный тренер «Динамо» считает, что киевлян рано поздравлять с чемпионством
Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич отреагировал на противоречивое заявление Виктора Леоненко, который считает, что футболистов столичного клуба уже можно поздравлять с чемпионством в УПЛ:
«Леоненко говорил, что «Динамо» уже можно поздравлять с чемпионством в связи с неудачными результатами «Шахтера»? Чемпионат только в мае закончится. То, что «Шахтер» уже потерял так много очков (2 поражения и ничья в 7 матчах), – это, конечно, удивляет, учитывая то, какой уверенный вид донецкая команда имела в прошлом сезоне. Но говорить, что «Динамо» уже чемпион... Я бы не был таким категоричным».
На данный момент «Динамо» опережает «Шахтер» в турнирной таблице на 6 очков.
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