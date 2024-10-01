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  4. «Это удивляет». Хацкевич отреагировал на спорное заявление Леоненко
Украина. Премьер лига
01 октября 2024, 13:47 | Обновлено 01 октября 2024, 13:54
1510
0

«Это удивляет». Хацкевич отреагировал на спорное заявление Леоненко

Бывший главный тренер «Динамо» считает, что киевлян рано поздравлять с чемпионством

01 октября 2024, 13:47 | Обновлено 01 октября 2024, 13:54
1510
0
«Это удивляет». Хацкевич отреагировал на спорное заявление Леоненко
ФК Динамо Киев. Александр Хацкевич

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич отреагировал на противоречивое заявление Виктора Леоненко, который считает, что футболистов столичного клуба уже можно поздравлять с чемпионством в УПЛ:

«Леоненко говорил, что «Динамо» уже можно поздравлять с чемпионством в связи с неудачными результатами «Шахтера»? Чемпионат только в мае закончится. То, что «Шахтер» уже потерял так много очков (2 поражения и ничья в 7 матчах), – это, конечно, удивляет, учитывая то, какой уверенный вид донецкая команда имела в прошлом сезоне. Но говорить, что «Динамо» уже чемпион... Я бы не был таким категоричным».

На данный момент «Динамо» опережает «Шахтер» в турнирной таблице на 6 очков.

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Виктор Леоненко Александр Хацкевич Шахтер Донецк Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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