Пушич на пресс-конференции ответил на вопрос от искусственного интеллекта

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич ответил на вопрос от искусственного интеллекта на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов против «Аталанты», который состоится 2 октября в немецком Гельзенкирхене.

– Следующий вопрос сгенерирован искусственным интеллектом: учитывая динамичный атакующий стиль «Аталанты» и мощную игру в Серии А, как вы планируете сбалансировать стабильность обороны с атакующими амбициями «Шахтера», чтобы обеспечить положительный результат в этом важном матче Лиги чемпионов?

– Это хороший вопрос, кстати. Как я уже сказал, мы знаем их сильные и слабые стороны, и это очень специфическая команда, против которой тяжело играть. От нас потребуются сверхусилия, конечно, нужно полностью сфокусироваться на каждой детали.

Во время подобных матчей очень важно держать баланс между атакой и защитой и постоянно сконцентрироваться в каждом эпизоде ​​– в течение всех 95 минут, а может, и больше. Нужно много дисциплины, много баланса. Мы, конечно, не должны терять нашу идентичность. И это то, что мы собираемся завтра показать.

ВИДЕО. Пресс-конференция Марино Пушича перед матчем Шахтера с Аталантой