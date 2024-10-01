ВИДЕО. Он снова это сделал! Кандидат в сборную Украины забил за Ман Юнайтед
Бауманн забил за «Манчестер Юнайтед» U-21
Сегодня, 1 октября, состоялся матч международного кубка Премьер-лиги в котором сыграли «Манчестер Юнайтед» U-21 и «Герта-2». «Дьяволы» потеряли победу на 90+3-й минуте – 1:1.
Одним из героев матча стал 17-летний хавбек с украинскими корнями Закери Бауманн, который вышел в стартовом составе. Бауманн забил гол на 64-й минуте.
Бауманн отличился во втором матче подряд. В прошлую субботу Закери забил за «Манчестер Юнайтед» U-18.
Закери Бауманн родился в городе Болтон в семье украинских эмигрантов. Бабушка и дедушка игрока проживают в городе Коломыя.
Ранее сообщалось, что Бауманн начал процесс получения украинского гражданства. Закери является кандидатом в юношеские сборные Украины.
ВИДЕО. Он снова это сделал! Кандидат в сборную Украины забил за Ман Юнайтед
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