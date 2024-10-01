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  4. Судаков пожаловался на дискомфорт на тренировке. Сыграет против Аталанты?
Лига чемпионов
01 октября 2024, 22:33 |
297
1

Судаков пожаловался на дискомфорт на тренировке. Сыграет против Аталанты?

«Шахтер» сыграет против итальянцев 2 октября в 19:45

01 октября 2024, 22:33 |
297
1
Судаков пожаловался на дискомфорт на тренировке. Сыграет против Аталанты?
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

2 октября состоится матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Шахтер» (Украина) и «Аталанта» (Италия).

Поединок пройдет на стадионе Фельтинс-Арена в Гельзенкирхене. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

Сегодня, 1 октября, «Шахтер» привел открытую тренировку накануне матча. Во время разминки один из лидеров команды Георгий Судаков пожаловался одному из работников клуба на дискомфортные ощущения в икре. Однако работу в общей группе Георгий продолжил и готовится сыграть в матче.

Ранее Георгий Судаков высказался об атмосфере на стадионе в Гельзенкирхене, где донецкая команда будет играть домашние матчи ЛЧ.

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Георгий Судаков Шахтер Донецк Лига чемпионов Аталанта Шахтер - Аталанта
Дмитро Олійник Источник: UA-Football
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MIRRA
Німецьке порно ще не скоро, а очко жим-жим вже від макаронників....
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