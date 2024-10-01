Судаков пожаловался на дискомфорт на тренировке. Сыграет против Аталанты?

2 октября состоится матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Шахтер» (Украина) и «Аталанта» (Италия).

Поединок пройдет на стадионе Фельтинс-Арена в Гельзенкирхене. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

Сегодня, 1 октября, «Шахтер» привел открытую тренировку накануне матча. Во время разминки один из лидеров команды Георгий Судаков пожаловался одному из работников клуба на дискомфортные ощущения в икре. Однако работу в общей группе Георгий продолжил и готовится сыграть в матче.

Ранее Георгий Судаков высказался об атмосфере на стадионе в Гельзенкирхене, где донецкая команда будет играть домашние матчи ЛЧ.