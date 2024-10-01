ГАСПЕРИНИ: «На месте Болоньи, мы бы забили Шахтеру. Выделю Судакова»

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о следующем матче Лиги чемпионов 2024/25 против «Шахтера».

«Шахтер – очень быстрая команда, которая умеет контролировать мяч. Из атакующих игроков я бы выделил Георгия Судакова и Эгиналду. Они хорошо отыграли первый тайм против «Болоньи». Вторая половина игры была другой, на месте «Болоньи» мы бы забили свой гол, им просто не повезло. В Лиге чемпионов нет слабых команд, а «Шахтер» – хорошая команда, чемпион своей страны. Нас ждет открытый матч, обе команды будут играть на победу», – сказал Гасперини.

«Шахтер» завтра, 2 октября, сыграет матч 2-го тура Лиги чемпионов против «Аталанты».