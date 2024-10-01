Можно смотреть! В составе ПСЖ на матч против Арсенала не будет россиянина
Доннарумма снова в воротах парижан, Матвей Сафонов, надеемся, надолго на скамейке
1 октября состоится матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и ПСЖ.
Поединок пройдет на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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Тренеры объявили стартовые составы. В ворота парижан вернулся итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма, который из-за травмы пропустил 3 поединка. На этих играх итальянца подменял кипер из страны-террориста Матвей Сафонов.
Украинский защитник канониров Александр Зинченко не попал в заявку на матч, поскольку все еще восстанавливается от травмы икроножной мышцы.
Стартовые составы на матч Арсенал – ПСЖ:
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