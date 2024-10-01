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  4. Можно смотреть! В составе ПСЖ на матч против Арсенала не будет россиянина
Лига чемпионов
01 октября 2024, 21:41 |
576
0

Можно смотреть! В составе ПСЖ на матч против Арсенала не будет россиянина

Доннарумма снова в воротах парижан, Матвей Сафонов, надеемся, надолго на скамейке

01 октября 2024, 21:41 |
576
0
Можно смотреть! В составе ПСЖ на матч против Арсенала не будет россиянина
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарумма

1 октября состоится матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и ПСЖ.

Поединок пройдет на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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Тренеры объявили стартовые составы. В ворота парижан вернулся итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма, который из-за травмы пропустил 3 поединка. На этих играх итальянца подменял кипер из страны-террориста Матвей Сафонов.

Украинский защитник канониров Александр Зинченко не попал в заявку на матч, поскольку все еще восстанавливается от травмы икроножной мышцы.

Стартовые составы на матч Арсенал – ПСЖ:

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Джанлуиджи Доннарумма Матвей Сафонов стартовые составы Арсенал Лондон ПСЖ Арсенал - ПСЖ Лига чемпионов Александр Зинченко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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