Можно смотреть! В составе ПСЖ на матч против Арсенала не будет россиянина

1 октября состоится матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и ПСЖ.

Поединок пройдет на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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Тренеры объявили стартовые составы. В ворота парижан вернулся итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма, который из-за травмы пропустил 3 поединка. На этих играх итальянца подменял кипер из страны-террориста Матвей Сафонов.

Украинский защитник канониров Александр Зинченко не попал в заявку на матч, поскольку все еще восстанавливается от травмы икроножной мышцы.

Стартовые составы на матч Арсенал – ПСЖ: