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Испания
01 октября 2024, 21:29 | Обновлено 01 октября 2024, 21:30
645
0

Переход будет. Щенсны вошел в состав официальной делегации Барселоны

Польский голкипер будет наблюдать за игрой каталонцев с трибун

01 октября 2024, 21:29 | Обновлено 01 октября 2024, 21:30
645
0
Переход будет. Щенсны вошел в состав официальной делегации Барселоны
ANSA. Войцех Щенсны

36-летний польский голкипер Войцех Щенсны вошел в состав официальной делегации каталонского клуба на матч 2-го тура Лиги чемпионов в Испании, где «Барселона» будет принимать швейцарский «Янг Бойз». Соответствующую фотографию с местом Щенсны на трибуне опубликовал испанский журналист Фабрицио Романо.

«Все готово к появлению Войцеха Щенсны как нового игрока «Барселоны». О сделке будет объявлено в течение 24 часов», — написал Романо в социальной сети Х.

Войцех Щенсны летом объявил о завершении карьеры, но после травмы Тер Штегена в «Барселоне» начала появляться информация о том, что именитый голкипер может вернуться на поле.

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Олександр Сільченко Источник
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