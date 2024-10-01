Переход будет. Щенсны вошел в состав официальной делегации Барселоны

36-летний польский голкипер Войцех Щенсны вошел в состав официальной делегации каталонского клуба на матч 2-го тура Лиги чемпионов в Испании, где «Барселона» будет принимать швейцарский «Янг Бойз». Соответствующую фотографию с местом Щенсны на трибуне опубликовал испанский журналист Фабрицио Романо.

«Все готово к появлению Войцеха Щенсны как нового игрока «Барселоны». О сделке будет объявлено в течение 24 часов», — написал Романо в социальной сети Х.

Войцех Щенсны летом объявил о завершении карьеры, но после травмы Тер Штегена в «Барселоне» начала появляться информация о том, что именитый голкипер может вернуться на поле.