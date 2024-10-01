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  4. Ливерпуль хочет купить вингера после ухода Салаха. В списке есть украинец
Англия
01 октября 2024, 21:12 | Обновлено 01 октября 2024, 21:23
2195
4

Ливерпуль хочет купить вингера после ухода Салаха. В списке есть украинец

Михаил Мудрик попал в список трансферных целей «Ливерпуля»

01 октября 2024, 21:12 | Обновлено 01 октября 2024, 21:23
2195
4
Ливерпуль хочет купить вингера после ухода Салаха. В списке есть украинец
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

32-летний вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах может покинуть клуб после завершения сезона 2024/25.

У египтянина заканчивается контракт после завершения сезона. Все идет к тому, что стороны не договорятся о пролонгации соглашения и Салах перейдет в один из саудовских клубов. «Ливерпуль» после ухода Салаха готов усилить фланги атаки. В списке трансферных целей «красных» есть Михаил Мудрик из «Челси», Родриго из «Реала», Кристиан Пулишич из «Милана», Лерой Сане из «Баварии» и Нико Уильямс из «Атлетика».

Ранее сообщалось, что Салах может продолжить карьеру в клубе «Аль-Наср», где играет Криштиану Роналду.

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Мохамед Салах Кристиан Пулишич Милан Ливерпуль Лерой Сане Бавария Нико Уильямс Атлетик Бильбао трансферы АПЛ Михаил Мудрик Челси трансферы Ла Лиги трансферы Бундеслиги трансферы
Дмитро Олійник Источник: Todofichajes.com
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DaVinci
Дмитро Олійник в своєму репертуарі)
Фанат всякої жовтої преси))
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Boodya
Я не зрозумів, а Барса?
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