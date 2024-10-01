Ливерпуль хочет купить вингера после ухода Салаха. В списке есть украинец

32-летний вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах может покинуть клуб после завершения сезона 2024/25.

У египтянина заканчивается контракт после завершения сезона. Все идет к тому, что стороны не договорятся о пролонгации соглашения и Салах перейдет в один из саудовских клубов. «Ливерпуль» после ухода Салаха готов усилить фланги атаки. В списке трансферных целей «красных» есть Михаил Мудрик из «Челси», Родриго из «Реала», Кристиан Пулишич из «Милана», Лерой Сане из «Баварии» и Нико Уильямс из «Атлетика».

Ранее сообщалось, что Салах может продолжить карьеру в клубе «Аль-Наср», где играет Криштиану Роналду.