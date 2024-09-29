Будет звездное трио в нападении? Аль-Наср хочет подписать суперзвезду АПЛ

Саудовские «Аль-Ахли» и «Аль-Наср» интересуются египетским нападающим английского «Ливерпуля» Мохамедом Салахом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

В случае перехода в «Аль-Наср» 32-летний футболист воссоединится с сенегальским вингером Садио Мане. Дополнит их дуэт в нападении легендарный португалец Криштиану Роналду.

В сезоне 2024/25 Мохамед Салах провел 8 матчей на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 55 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Мохамедом Салахом интересуются «ПСЖ» и «Ювентус».