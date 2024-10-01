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Англия
01 октября 2024, 20:48 | Обновлено 01 октября 2024, 20:49
244
1

Редкий случай. МЮ сумел отменить красную карточку капитана

Бруну Фернандеш не получил дисквалификацию

01 октября 2024, 20:48 | Обновлено 01 октября 2024, 20:49
244
1
Редкий случай. МЮ сумел отменить красную карточку капитана
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

«Манчестер Юнайтед» сумел успешно обжаловать прямую красную карточку хавбеку Бруну Фернандешу, которую капитан команды получил в матче АПЛ против «Тоттенхэма».

Игрок грубо сфолил против Джеймса Мэддисона, однако было видно, что португалец поскользнулся и затем ударил соперника в ногу.

После просмотра видео дисциплинарный комитет отменил карточку Фернандеша, поэтому ключевой футболист команды сможет выйти на поле уже в следующем туре.

МЮ проиграл со счетом 0:3, играя в меньшинстве с 42-й минуты.

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Бруну Фернандеш Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Английская Премьер-лига удаление (красная карточка)
Иван Зинченко Источник: BBC
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Harun Bakircioğlu
Норм такие карточка значит левая была, а 3:0 кто отменит?
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