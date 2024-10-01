Англия01 октября 2024, 20:48 | Обновлено 01 октября 2024, 20:49
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Редкий случай. МЮ сумел отменить красную карточку капитана
Бруну Фернандеш не получил дисквалификацию
01 октября 2024, 20:48 | Обновлено 01 октября 2024, 20:49
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«Манчестер Юнайтед» сумел успешно обжаловать прямую красную карточку хавбеку Бруну Фернандешу, которую капитан команды получил в матче АПЛ против «Тоттенхэма».
Игрок грубо сфолил против Джеймса Мэддисона, однако было видно, что португалец поскользнулся и затем ударил соперника в ногу.
После просмотра видео дисциплинарный комитет отменил карточку Фернандеша, поэтому ключевой футболист команды сможет выйти на поле уже в следующем туре.
МЮ проиграл со счетом 0:3, играя в меньшинстве с 42-й минуты.
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Комментарии 1
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Норм такие карточка значит левая была, а 3:0 кто отменит?
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