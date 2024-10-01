Редкий случай. МЮ сумел отменить красную карточку капитана

«Манчестер Юнайтед» сумел успешно обжаловать прямую красную карточку хавбеку Бруну Фернандешу, которую капитан команды получил в матче АПЛ против «Тоттенхэма».

Игрок грубо сфолил против Джеймса Мэддисона, однако было видно, что португалец поскользнулся и затем ударил соперника в ногу.

После просмотра видео дисциплинарный комитет отменил карточку Фернандеша, поэтому ключевой футболист команды сможет выйти на поле уже в следующем туре.

МЮ проиграл со счетом 0:3, играя в меньшинстве с 42-й минуты.