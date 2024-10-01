Марино ПУШИЧ: «Аталанта – победитель ЛЕ, но мы знаем их слабые стороны»

Наставник «Шахтера» Марино Пушич высказался о следующем матче Лиги чемпионов 2024/25 против итальянской «Аталанты»:

– Это победитель Лиги Европы. Это очень сильная команда. Одна из сильнейших в Европе. У них специфический стиль игры, они очень сильны индивидуально. Все мы знаем, как они прессингуют, играют 1 в 1 по всему полю. Конечно, мы очень тщательно проанализировали их игру.

Мы знаем их сильные стороны, но также знаем и слабые. Это будет очень тяжелая игра, потому что всегда тяжело играть против «Аталанты» в таких матчах. Эта игра много потребует от нас, но мы готовы к этому. Мы готовы соревноваться. Это будет очень интересная игра.

«Шахтер» завтра, 2 октября, сыграет матч 2-го тура Лиги чемпионов против «Аталанты».