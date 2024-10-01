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Англия
01 октября 2024, 15:57 |
203
0

Манчестер Юнайтед столкнется с новыми проблемами, если не попадет в ЛЧ

Клуб может потерять много денег

01 октября 2024, 15:57 |
203
0
Манчестер Юнайтед столкнется с новыми проблемами, если не попадет в ЛЧ
ФК Манчестер Юнайтед

Ситуация у «Манчестер Юнайтед» плохая и может быть еще хуже. Финансовое состояние клуба зависит от того, удастся ли ему выйти в Лигу чемпионов.

На данный момент команда с «Олд Траффорд» отстает от четвертого места на шесть очков, что гарантирует выход в следующий выпуск Лиги чемпионов. Это плохая новость для руководства клуба.

The Times сообщает, что если «Манчестер Юнайтед» действительно не сможет пройти квалификацию в Лигу чемпионов, они будут наказаны. Клуб может потерять 10 миллионов евро из-за невыполнения спонсорского соглашения с Adidas. Но это еще не конец.

Самой большой проблемой в случае неудачи в АПЛ, похоже, станет соблюдение правил внутреннего ФФП (PSR). «Красные дьяволы» не смогут рассчитывать на многочисленные бонусы, связанные с Лигой чемпионов, что еще больше обременит бюджет команды.

В этом свете сообщения о главном тренере «Манчестер Юнайтед» Эрике тен Хаге выглядят интересными. Хоть позиция нидерландца и под угрозой, торопиться никто не будет. По словам журналиста Ричарда Мартина, увольнение нынешнего тренера обойдется в 17,5 млн фунтов.

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Манчестер Юнайтед Лига чемпионов Английская Премьер-лига Эрик тен Хаг
Павло Павленко Источник: The Times
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