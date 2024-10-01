Хвича вскоре продлит контракт с Наполи. Сколько заработает?

23-летний грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия провел предварительные переговоры с представителями «Наполи» о продлении контракта. Издание SkySport сообщает, что игроку был предложен новый контракт, по которому он будет зарабатывать почти 6 миллионов евро в год.

Сообщается, что встреча между агентом Кварацхелии и руководством «Наполи» запланирована на ноябрь.

Кварацхелия перешел в итальянскую команду из батумского «Динамо». За неаполитанцев Хвича сыграл 72 матча и забил 25 голов.

Грузин был одним из тех футболистов, которые воспользовались постановлением ФИФА и разорвали контракт в одностороннем порядке с российскими клубами после вторжения россии в Украину. До этого Кварацхелия выступал за казанский «Рубин».

Кстати, в начале сентября уже шла речь о продлении контракта Кварацхелии с «Наполи», но стороны так и не пришли к согласию.