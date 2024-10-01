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  4. Хвича вскоре продлит контракт с Наполи. Сколько заработает?
Италия
01 октября 2024, 15:29 | Обновлено 01 октября 2024, 15:30
295
2

Хвича вскоре продлит контракт с Наполи. Сколько заработает?

Грузинский полузащитник будет зарабатывать почти 6 миллионов евро в год

01 октября 2024, 15:29 | Обновлено 01 октября 2024, 15:30
295
2
Хвича вскоре продлит контракт с Наполи. Сколько заработает?
sscnapoli.it. Хвича Кварацхелия

23-летний грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия провел предварительные переговоры с представителями «Наполи» о продлении контракта. Издание SkySport сообщает, что игроку был предложен новый контракт, по которому он будет зарабатывать почти 6 миллионов евро в год.

Сообщается, что встреча между агентом Кварацхелии и руководством «Наполи» запланирована на ноябрь.

Кварацхелия перешел в итальянскую команду из батумского «Динамо». За неаполитанцев Хвича сыграл 72 матча и забил 25 голов.

Грузин был одним из тех футболистов, которые воспользовались постановлением ФИФА и разорвали контракт в одностороннем порядке с российскими клубами после вторжения россии в Украину. До этого Кварацхелия выступал за казанский «Рубин».

Кстати, в начале сентября уже шла речь о продлении контракта Кварацхелии с «Наполи», но стороны так и не пришли к согласию.

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Хвича Кварацхелия Наполи продление контракта Серия A чемпионат Италии по футболу
Олександр Сільченко Источник: Sky Sport Italia
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Saar
Класно! Молодці Наполі!
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0
OKs100
Жаль, он игрок уровня Манчестер Сити и Реала.
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