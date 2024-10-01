Денис АНТЮХ: «Нам всем стыдно за игру против Колоса»
Хавбек оценил победу команды в минувшем туре УПЛ
Полузащитник «Зари» Денис Антюх прокомментировал поединок 8-го тура УПЛ с «Ворсклой» (2:0).
«На игру с «Ворсклой» мы выходили с одним желанием – победить. Считаю, что мы провели хороший поединок. У нас многое получалось, ведь мы создали много голевых моментов у ворот Исенко. Итоговый счет 2:0 нас устраивает».
«Нужно больше это тренировать в тренировочном процессе. В каждой игре мы имеем хорошие, быстрые контратаки, нужно уметь их завершать. Скажу, что перед поединком с «Ворсклой», мы потерпели два поражения в чемпионате и уверенности нам не хватало. Все переживали из-за результата, я считаю.
Нам всем стыдно за игру, которую мы показали в Ковалевке против «Колоса» (0:1). Бывает такое в футболе. Главное сделать правильные выводы», – сказал Антюх.
На данный момент «Заря» занимает седьмое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 12 очков.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В 4-м раунде соревнований WTA 1000 в Китае Юлия в двух сетах одолела Анну Калинскую
Французы победили 2:1 и вышли в 1/2 финала мундиаля по футзалу в Узбекистане