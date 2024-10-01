Филипп БУДКОВСКИЙ: «Пообщались между собой где-то на повышенных тонах»

Нападающий «Зари» Филипп Будковский подвел итоги матча 8-го тура УПЛ с «Ворсклой» (2:0).

«Мы конкретно пообщались после нашей игры в Ковалевке, в разговоре участвовали футболисты, тренерский штаб и руководители ФК «Заря». Никого не устроила наша игра в том поединке. Мы получили волшебного пинка, так можно сказать. Все пообщались между собой где-то на повышенных тонах. Сейчас мы выглядели лучше, чем в предыдущих матчах».

«Ворскла» агрессивно начала и имела шансы для взятия ворот. Но в футболе важно забивать первым. Тот, кто открывает счет в поединке, ему всегда легче играть», – сказал Будковский.

На данный момент «Заря» занимает седьмое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 12 очков.