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Украина. Премьер лига
01 октября 2024, 14:34 | Обновлено 01 октября 2024, 14:36
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0

Филипп БУДКОВСКИЙ: «Пообщались между собой где-то на повышенных тонах»

Форвард проанализировал победный поединок луганской команды

01 октября 2024, 14:34 | Обновлено 01 октября 2024, 14:36
119
0
Филипп БУДКОВСКИЙ: «Пообщались между собой где-то на повышенных тонах»
ФК Заря. Филипп Будковский

Нападающий «Зари» Филипп Будковский подвел итоги матча 8-го тура УПЛ с «Ворсклой» (2:0).

«Мы конкретно пообщались после нашей игры в Ковалевке, в разговоре участвовали футболисты, тренерский штаб и руководители ФК «Заря». Никого не устроила наша игра в том поединке. Мы получили волшебного пинка, так можно сказать. Все пообщались между собой где-то на повышенных тонах. Сейчас мы выглядели лучше, чем в предыдущих матчах».

«Ворскла» агрессивно начала и имела шансы для взятия ворот. Но в футболе важно забивать первым. Тот, кто открывает счет в поединке, ему всегда легче играть», – сказал Будковский.

На данный момент «Заря» занимает седьмое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 12 очков.

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Филипп Будковский Заря Луганск Ворскла Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Павло Павленко Источник: Sportarena
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