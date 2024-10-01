Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей ВОРОБЕЙ: «Шахтеру будет очень тяжело против Аталанты»
Лига чемпионов
01 октября 2024, 13:33 |
180
0

Андрей ВОРОБЕЙ: «Шахтеру будет очень тяжело против Аталанты»

Эксперт дал прогноз на ближайший матч «горняков»

01 октября 2024, 13:33 |
180
0
Андрей ВОРОБЕЙ: «Шахтеру будет очень тяжело против Аталанты»
ФК Шахтер Донецк. Андрей Воробей

Бывший нападающий «Шахтера» Андрей Воробей поделился ожиданиями от предстоящего матча донецкой команды против «Аталанты» в рамках второго тура Лиги чемпионов.

«Прежде всего, я жду положительного результата, но «Шахтеру» будет очень тяжело, еще тяжелее, чем с «Болоньей». Наши команды не умеют играть с итальянцами. Результат мне сложно прогнозировать, потому что «Шахтер» сейчас показывает далеко не тот результат, который болельщики от него ждут. Если донецкая команда зацепиться за ничью с «Аталантой», то это будет хороший результат.

Стоит ли увольнять Пушича? Это решать руководству, но сейчас результата нет. Ближайшие две-три игры в Лиге чемпионов покажут – провальный сезон для «Шахтера» или нет. Тогда и решится судьба Пушича», – сказал Воробей.

Игра «Шахтер» – «Аталанта» пройдет в среду, 2 октября, и начнется в 19:45 по киевскому времени в Гельзенкирхене.

По теме:
ВИДЕО. В УЕФА смакуют сейвы Лунина в прошлом сезоне
Шахтер отреагировал на обращение Полесья на тему унизительных слов про клуб
«Это удивляет». Хацкевич отреагировал на спорное заявление Леоненко
Шахтер Донецк Андрей Воробей Аталанта Лига чемпионов
Павло Павленко Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цифры и факты. Важнейшие события 8-го тура УПЛ
Футбол | 01 октября 2024, 12:14 0
Цифры и факты. Важнейшие события 8-го тура УПЛ
Цифры и факты. Важнейшие события 8-го тура УПЛ

Sport.ua собрал самые важные цифры тура в статистическом разрезе

Таблица УПЛ. Динамо и Александрия – на высоте, Шахтер снова потерял очки
Футбол | 01 октября 2024, 06:23 35
Таблица УПЛ. Динамо и Александрия – на высоте, Шахтер снова потерял очки
Таблица УПЛ. Динамо и Александрия – на высоте, Шахтер снова потерял очки

В уик-энд состоялись матчи 8-го тура Украинской Премьер-лиги

Анчелотти обратился к Лунину после травмы Куртуа. Сказал важные слова
Футбол | 01.10.2024, 07:54
Анчелотти обратился к Лунину после травмы Куртуа. Сказал важные слова
Анчелотти обратился к Лунину после травмы Куртуа. Сказал важные слова
«Если бы ты...» В команде Усика отреагировали на обвинения тренера Дюбуа
Бокс | 01.10.2024, 08:18
«Если бы ты...» В команде Усика отреагировали на обвинения тренера Дюбуа
«Если бы ты...» В команде Усика отреагировали на обвинения тренера Дюбуа
Аргентина отгрузила Казахстану 6 мячей и вышла в 1/2 финала ЧМ по футзалу
Футзал | 30.09.2024, 19:47
Аргентина отгрузила Казахстану 6 мячей и вышла в 1/2 финала ЧМ по футзалу
Аргентина отгрузила Казахстану 6 мячей и вышла в 1/2 финала ЧМ по футзалу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определен лучший вратарь мира на сегодня. Куртуа – 6-й, а кто лидер?
Определен лучший вратарь мира на сегодня. Куртуа – 6-й, а кто лидер?
01.10.2024, 06:59 5
Футбол
ВИДЕО. Почему отменили эффектный гол Ярмоленко пяткой?
ВИДЕО. Почему отменили эффектный гол Ярмоленко пяткой?
29.09.2024, 19:01
Футбол
Праздник атакующего футзала. Сборная Украины вышла в полуфинал ЧМ
Праздник атакующего футзала. Сборная Украины вышла в полуфинал ЧМ
29.09.2024, 19:44 41
Футзал
Прогресс Дюбуа, Фьюри – 1-й. Обновлен рейтинг супертяжей от The Ring
Прогресс Дюбуа, Фьюри – 1-й. Обновлен рейтинг супертяжей от The Ring
01.10.2024, 00:12 5
Бокс
Шанс для Лунина. Стало известно, когда вернется Куртуа
Шанс для Лунина. Стало известно, когда вернется Куртуа
30.09.2024, 13:02 6
Футбол
Атлетико выступил с заявлением по поводу инцидента в матче с Реалом
Атлетико выступил с заявлением по поводу инцидента в матче с Реалом
30.09.2024, 03:03
Футбол
Ямал может перейти в топ-клуб АПЛ. Известно, что собирается делать Барса
Ямал может перейти в топ-клуб АПЛ. Известно, что собирается делать Барса
30.09.2024, 08:27 4
Футбол
Тренер сборной Украины прокомментировал выход в полуфинал ЧМ по футзалу
Тренер сборной Украины прокомментировал выход в полуфинал ЧМ по футзалу
29.09.2024, 19:54 4
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем