Андрей ВОРОБЕЙ: «Шахтеру будет очень тяжело против Аталанты»

Бывший нападающий «Шахтера» Андрей Воробей поделился ожиданиями от предстоящего матча донецкой команды против «Аталанты» в рамках второго тура Лиги чемпионов.

«Прежде всего, я жду положительного результата, но «Шахтеру» будет очень тяжело, еще тяжелее, чем с «Болоньей». Наши команды не умеют играть с итальянцами. Результат мне сложно прогнозировать, потому что «Шахтер» сейчас показывает далеко не тот результат, который болельщики от него ждут. Если донецкая команда зацепиться за ничью с «Аталантой», то это будет хороший результат.

Стоит ли увольнять Пушича? Это решать руководству, но сейчас результата нет. Ближайшие две-три игры в Лиге чемпионов покажут – провальный сезон для «Шахтера» или нет. Тогда и решится судьба Пушича», – сказал Воробей.

Игра «Шахтер» – «Аталанта» пройдет в среду, 2 октября, и начнется в 19:45 по киевскому времени в Гельзенкирхене.