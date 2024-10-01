Оценены шансы Шахтера на победу в матче ЛЧ с Аталантой
«Горняки» проведут поединок с итальянцами 2 октября
В среду, 2 октября, состоится матч 2-го игрового дня групповой стадии Лиги чемпионов, в котором сойдутся донецкий «Шахтер» и итальянская «Аталанта».
Игра «Шахтер» – «Аталанта» начнется в 19:45 по киевскому времени в Гельзенкирхене.
Эксперты считают фаворитом предстоящего поединка «Аталанту». Ее вероятная победа оценивается коэффициентом 1,74.
Шансы донецкого «Шахтера» на завоевание в матче трех турнирных очков котируются с показателем 5,00.
Ничья имеет коэффициент 3,95.
Стоит заметить, что букмекеры отдают предпочтение тому факту, что в матче забить гол смогут обе команды (коэффициент 1,75), нежели случится обратное, то есть – обе не забьют (2,07).
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