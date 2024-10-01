Оценены шансы Шахтера на победу в матче ЛЧ с Аталантой

В среду, 2 октября, состоится матч 2-го игрового дня групповой стадии Лиги чемпионов, в котором сойдутся донецкий «Шахтер» и итальянская «Аталанта».

Игра «Шахтер» – «Аталанта» начнется в 19:45 по киевскому времени в Гельзенкирхене.

Эксперты считают фаворитом предстоящего поединка «Аталанту». Ее вероятная победа оценивается коэффициентом 1,74.

Шансы донецкого «Шахтера» на завоевание в матче трех турнирных очков котируются с показателем 5,00.

Ничья имеет коэффициент 3,95.

Стоит заметить, что букмекеры отдают предпочтение тому факту, что в матче забить гол смогут обе команды (коэффициент 1,75), нежели случится обратное, то есть – обе не забьют (2,07).