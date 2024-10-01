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  4. «Просто ужас». Сабо оценил шансы Украины на выход в дивизион А Лиги наций
Лига наций
01 октября 2024, 13:13 | Обновлено 01 октября 2024, 13:25
1463
4

«Просто ужас». Сабо оценил шансы Украины на выход в дивизион А Лиги наций

Бывший главный тренер сборной Украины считает, что Ребров сделал правильные выводы

01 октября 2024, 13:13 | Обновлено 01 октября 2024, 13:25
1463
4
«Просто ужас». Сабо оценил шансы Украины на выход в дивизион А Лиги наций
Йожеф Сабо

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо оценил шансы национальной команды на выход в дивизион А Лиги наций:

«Учитывая то, как Украина играла против Албании и Чехии, то это просто ужас, сколько проблем у этой сборной. Грузия, наш ближайший соперник, сейчас на подъеме и обыграть их будет ой как непросто, но я считаю, что Ребров сделал правильные выводы и знает, как добыть необходимый результат. Я думаю, что нужно запрессинговать грузин с первой минуты, поломать их игру.

Относительно шансов, то сейчас нам постоянно нужно будет догонять, скажем так, потому что уже потеряно шесть очков. Для начала нужно обыграть Грузию. Далее - Чехию, а их мы должны побеждать. Не сильнее чехи украинцев. И тогда уже станет понятно: есть у нас реальные шансы на первые два места или только математические. Все в руках ребят Реброва».

В октябре сборная Украины проведет 2 поединка, оба в рамках группового этапа дивизиона В Лиги наций: против Грузии (11.10) и Чехии (14.10).

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Йожеф Сабо сборная Украины по футболу Лига наций
Дмитро Вербинський Источник: zbirna.com
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Комментарии 4
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SHN
А все думали,что он выводы ещё после ЧЕ сделал...
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+2
🔱Avtoigor🔱
З Ху юндриками судаками матвієнками зубковими ми точно у грузинів переможемо
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+1
serhiy
Чому всі забули,що ЛН була створена замість товариських матчів . Розслабтеся і получайте "задоволення". А то звикли все на халяву пролазити всюди. ! Ввірили в Реброва месію і гравців "великих". Спустіться на землю-наш рівень-середній. Або давайте закордонного тренера і нехай щось ліпить зовсім нове,Ю-21 гарно грає .
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0
C.Пеклов
А у збірної Сабо були якійсь досягнення?
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-2
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