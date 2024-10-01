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  4. «Свое уже отыграл!» Известный тренер высказался о лидере сборной Украины
Лига наций
01 октября 2024, 12:18 | Обновлено 01 октября 2024, 12:19
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5

«Свое уже отыграл!» Известный тренер высказался о лидере сборной Украины

Йожеф Сабо заявил, что Андрей Ярмоленко должен дать дорогу молодым

01 октября 2024, 12:18 | Обновлено 01 октября 2024, 12:19
1234
5
«Свое уже отыграл!» Известный тренер высказался о лидере сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо высказался относительно невызова вингера киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко в ряды национальной команды на октябрьские матчи Лиги наций:

«Ярмоленко свое в сборной уже отыграл! При всем уважении к Андрею. Пора уже ему давать дорогу молодым. И он сам, скорее всего, это понимает. Он сейчас реально может помочь сборной только в случае, если она уже будет выигрывать, выйти в конце матча минут на двадцать – пятнадцать, не более».

В октябре сборная Украины проведет 2 поединка, оба в рамках группового этапа дивизиона В Лиги наций: против Грузии (11.10) и Чехии (14.10).

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Йожеф Сабо Андрей Ярмоленко сборная Украины по футболу Лига наций
Дмитро Вербинський Источник: zbirna.com
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MrStepanovM .
хай ще заявляють і випускають...аби рекорд Толі-зрадника перевершив, який йому Фоменко подарував
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+1
FunnyCat_____
Про Тарасика Сабо наверное бывший работодатель запретил аналогично высказаться?
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0
romario1501
Щось сьогодні на сайті забагато маразматиків Йо Йо Сабо і Маразм Богданович Договорнякевич.
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0
potemkin78
но на ЧМ поедет, для микроклимата
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-1
Xvalenok03
Вот так завершается карьера. Со сборной ничего не достиг. Был шанс в 2016 году. Вместе со сборной профукали.
В европу поздно уехал. Играл, но ничего не добился выдающегося.
Единственное - это верность динаме. С которой кое-что выиграл и которая чуть не угробила его как игрока.
Не очень талантлив, но трудолюбив.
Хороший игрок, но не лидер.
Характер приспособленца.
Sic transit gloria mundi
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-5
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