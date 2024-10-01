«Свое уже отыграл!» Известный тренер высказался о лидере сборной Украины
Йожеф Сабо заявил, что Андрей Ярмоленко должен дать дорогу молодым
Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо высказался относительно невызова вингера киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко в ряды национальной команды на октябрьские матчи Лиги наций:
«Ярмоленко свое в сборной уже отыграл! При всем уважении к Андрею. Пора уже ему давать дорогу молодым. И он сам, скорее всего, это понимает. Он сейчас реально может помочь сборной только в случае, если она уже будет выигрывать, выйти в конце матча минут на двадцать – пятнадцать, не более».
В октябре сборная Украины проведет 2 поединка, оба в рамках группового этапа дивизиона В Лиги наций: против Грузии (11.10) и Чехии (14.10).
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Единственное - это верность динаме. С которой кое-что выиграл и которая чуть не угробила его как игрока.
Не очень талантлив, но трудолюбив.
Хороший игрок, но не лидер.
Характер приспособленца.
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