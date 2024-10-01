«Свое уже отыграл!» Известный тренер высказался о лидере сборной Украины

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо высказался относительно невызова вингера киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко в ряды национальной команды на октябрьские матчи Лиги наций:

«Ярмоленко свое в сборной уже отыграл! При всем уважении к Андрею. Пора уже ему давать дорогу молодым. И он сам, скорее всего, это понимает. Он сейчас реально может помочь сборной только в случае, если она уже будет выигрывать, выйти в конце матча минут на двадцать – пятнадцать, не более».

В октябре сборная Украины проведет 2 поединка, оба в рамках группового этапа дивизиона В Лиги наций: против Грузии (11.10) и Чехии (14.10).