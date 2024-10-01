Цифры и факты. Важнейшие события 8-го тура УПЛ
Sport.ua собрал самые важные цифры тура в статистическом разрезе
Наиболее важные цифры 8-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.
«Динамо» одерживает 5-ю кряду победу на чужих полях (мячи 12-3).
Гостевая безничейная серия бело-синих достигает 11 игр (+10-1).
350-й матч на клубном уровне проводит Виталий Буяльский (ЧУ – 238, КУ – 22, СК – 6, ЕК – 84), 250-й – Владислав Кабаев (ЧУ – 202, КУ –10, ЕК – 38).
«Левый берег» терпит 3-е поражение подряд (мячи 0-6).
«Шахтер» забивает «Вересу» 13 игр кряду.
Георгий Судаков становится автором 30-го гола оранжево-черных в баталиях с красно-черными.
Горняки реализовывают 5-й пенальти подряд.
Бехвыигрышная серия «Вереса» во встречах с «Шахтером» достигает 13 игр (=2-11).
«Кривбасс» проводит 700-й матч в чемпионатах Украины.
Криворожцы впервые не забивают александрийцам в родных стенах (в 6-й игре).
Беспроигрышная серия подопечных Руслана Ротаня достигает 12 матчей (+8=4), а сухая – 284-х минут.
40-й мяч в украинской карьере забивает Александр Филиппов (ЧУ – 35, КУ – 5). При этом его гол становится для «Александрии» 400-м в элитном дивизионе, а для «Кривбасса» 850-м, пропущенным в УПЛ.
«Полесье» становится автором 20-й победы гостей в сезоне-2024/25.
Житомиряне празднуют рекордную 3-ю кряду викторию на чужих полях (мячи 8-2).
Подопечные Имада Ашура вносят еще три поправки в таблицу личных достижений, продлив общую голевую и беспроигрышную серии до 12 игр (+8=4), а забивную на чужих полях - до 5.
Алексей Гуцуляк забивает 40-й мяч в украинской карьере (ЧУ - 39, КУ - 1), а Александр Назаренко - 10-й в УПЛ в рядах «Полесья».
«Черноморец» проводит 400-й матч на чужих полях.
Одесситы прерывают две гостевые серии: проигрышную - из 6 игр и безголевую – на 621-й минуте. А еще одну – с пропущенными голами – продлевают до 17 матчей, повторяя личный антирекорд 22-летней давности.
«Моряки» завершают свою безничейную, которая составила 20 игр (+5-15). Последний раз сине-черные подписывали мировую 26 февраля 2024 года – 1:1 в гостях с «Оболонью».
Денис Янаков становится автором 90-го гола «джокеров» одесситов в чемпионатах Украины.
Александр Бабич проводит 90-й матч во главе «Черноморца» (ЧУ – 83, КУ – 7). Под его руководством «моряки» 16 встреч выиграли, 26 завершили вничью, 48 проиграли, 56 мячей забили, 124 пропустили.
ЛНЗ делает 3-ю ничью подряд, причем с одним и тем же счетом – 1:1.
«Сиреневые» завершают свою рекордную домашнюю серию без мировых, которая составила 9 матчей (+6-3). Последний раз черкасщане делили очки с гостями 12 марта 2024 года – 1:1 с «Днепром-1».
Подопечные Андреса Карраско пропускают 7-ю игру подряд, обновляя личный антирекорд.
«Рух», расписав 3-ю кряду нулевую ничью, прерывает свою рекордную 9-матчевую голевую домашнюю серию. Последний раз команда Виталия Пономарева не забивала в родных стенах 1 ноября 2023 года – 0:2 с «Днепром-1».
Рекордная общая сухая серия желто-черных достигает 450 минут, а домашняя – 284-х.
«Рух» не может пробить оборону соперников 299 минут подряд.
Виталий Пономарев проводит 50-й матч в чемпионатах Украины (+18=22-10, 69-45).
«Колос» 30-й раз обходится без голов в гостях.
«Оболонь», одержавшая первую победу в этом сезоне, завершает две «рекордные» безвыигрышные серии: общую – из 10 матчей (=3-7) и домашнюю – из 6 (=3-3). Последний раз «пивовары» добивались успеха 4 мая 2024 года – 1:0 дома с ЛНЗ.
Виталий Груша прерывает две «рекордные» безголевые серии своей команды: общую – на 630-й минуте и домашнюю – на 350-й.
Сергей Шищенко празднует первую викторию на посту главного тренера «Оболони» (в 3-й игре).
Александр Козак проводит 65-й матч за «Ингулец» в УПЛ и повторяет клубный рекорд Евгения Запорожца.
«Заря» берет верх над «Ворсклой» в общем 6-й раз подряд (мячи 12-4), а на своем поле – 4-й (мячи 7-1).
Безничейная серия луганчан достигает 10 игр (+4-6).
Филипп Будковский становится автором 800-го гола черно-бело-красных в украинских чемпионатах.
Филипп Будковский, 4-й раз поразивший ворота «Ворсклы», забивает 26-й мяч за «Зарю» в УПЛ и повторяет клубный рекорд 28-летней давности Алексея Коробченко.
100-й матч в чемпионатах Украины проводят Богдан Леднев («Полесье») и Амбросий Чачуа («Карпаты»), 1-й – Чиджиоке Аниагбосо и Мозес Джарджу (оба – «Черноморец»).
35-й мяч в УПЛ забивает Александр Филиппов, 1-й – Тарас Михавко (в 18-й игре) и Виталий Груша (в 25-й).
В 4-й команде элиты открывают голевой счет Денис Мирошниченко («Карпаты») и Денис Янаков («Черноморец»), во 2-й – Виктор Близниченко («Оболонь») и Валентин Рубчинский («Динамо»).
5-ю игру подряд не уходит с поля без забитых мячей Алексей Гуцуляк.
5-й пенальти из 5 реализовывает Георгий Судаков.
Денис Янаков становится автором 20-го гола «джокеров» в сезоне-2024/25.
15-й сухой матч в чемпионатах Украины проводит Дмитрий Ледвий.
1-ю красную карточку в УПЛ зарабатывает Валентин Самар (5-й игре).
1-й поединок в элитном дивизионе проводит арбитр из Киева Артем Михайлюк.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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