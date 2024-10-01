Цифры и факты. Важнейшие события 8-го тура УПЛ

Наиболее важные цифры 8-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Динамо» одерживает 5-ю кряду победу на чужих полях (мячи 12-3).

Гостевая безничейная серия бело-синих достигает 11 игр (+10-1).

350-й матч на клубном уровне проводит Виталий Буяльский (ЧУ – 238, КУ – 22, СК – 6, ЕК – 84), 250-й – Владислав Кабаев (ЧУ – 202, КУ –10, ЕК – 38).

«Левый берег» терпит 3-е поражение подряд (мячи 0-6).

«Шахтер» забивает «Вересу» 13 игр кряду.

Георгий Судаков становится автором 30-го гола оранжево-черных в баталиях с красно-черными.

Горняки реализовывают 5-й пенальти подряд.

Бехвыигрышная серия «Вереса» во встречах с «Шахтером» достигает 13 игр (=2-11).

«Кривбасс» проводит 700-й матч в чемпионатах Украины.

Криворожцы впервые не забивают александрийцам в родных стенах (в 6-й игре).

Беспроигрышная серия подопечных Руслана Ротаня достигает 12 матчей (+8=4), а сухая – 284-х минут.

40-й мяч в украинской карьере забивает Александр Филиппов (ЧУ – 35, КУ – 5). При этом его гол становится для «Александрии» 400-м в элитном дивизионе, а для «Кривбасса» 850-м, пропущенным в УПЛ.

«Полесье» становится автором 20-й победы гостей в сезоне-2024/25.

Житомиряне празднуют рекордную 3-ю кряду викторию на чужих полях (мячи 8-2).

Подопечные Имада Ашура вносят еще три поправки в таблицу личных достижений, продлив общую голевую и беспроигрышную серии до 12 игр (+8=4), а забивную на чужих полях - до 5.

Алексей Гуцуляк забивает 40-й мяч в украинской карьере (ЧУ - 39, КУ - 1), а Александр Назаренко - 10-й в УПЛ в рядах «Полесья».

ФК Полесье. Алексей Гуцуляк (слева)

«Черноморец» проводит 400-й матч на чужих полях.

Одесситы прерывают две гостевые серии: проигрышную - из 6 игр и безголевую – на 621-й минуте. А еще одну – с пропущенными голами – продлевают до 17 матчей, повторяя личный антирекорд 22-летней давности.

«Моряки» завершают свою безничейную, которая составила 20 игр (+5-15). Последний раз сине-черные подписывали мировую 26 февраля 2024 года – 1:1 в гостях с «Оболонью».

Денис Янаков становится автором 90-го гола «джокеров» одесситов в чемпионатах Украины.

Александр Бабич проводит 90-й матч во главе «Черноморца» (ЧУ – 83, КУ – 7). Под его руководством «моряки» 16 встреч выиграли, 26 завершили вничью, 48 проиграли, 56 мячей забили, 124 пропустили.

ЛНЗ делает 3-ю ничью подряд, причем с одним и тем же счетом – 1:1.

«Сиреневые» завершают свою рекордную домашнюю серию без мировых, которая составила 9 матчей (+6-3). Последний раз черкасщане делили очки с гостями 12 марта 2024 года – 1:1 с «Днепром-1».

Подопечные Андреса Карраско пропускают 7-ю игру подряд, обновляя личный антирекорд.

«Рух», расписав 3-ю кряду нулевую ничью, прерывает свою рекордную 9-матчевую голевую домашнюю серию. Последний раз команда Виталия Пономарева не забивала в родных стенах 1 ноября 2023 года – 0:2 с «Днепром-1».

Рекордная общая сухая серия желто-черных достигает 450 минут, а домашняя – 284-х.

«Рух» не может пробить оборону соперников 299 минут подряд.

Виталий Пономарев проводит 50-й матч в чемпионатах Украины (+18=22-10, 69-45).

«Колос» 30-й раз обходится без голов в гостях.

«Оболонь», одержавшая первую победу в этом сезоне, завершает две «рекордные» безвыигрышные серии: общую – из 10 матчей (=3-7) и домашнюю – из 6 (=3-3). Последний раз «пивовары» добивались успеха 4 мая 2024 года – 1:0 дома с ЛНЗ.

Виталий Груша прерывает две «рекордные» безголевые серии своей команды: общую – на 630-й минуте и домашнюю – на 350-й.

Сергей Шищенко празднует первую викторию на посту главного тренера «Оболони» (в 3-й игре).

Александр Козак проводит 65-й матч за «Ингулец» в УПЛ и повторяет клубный рекорд Евгения Запорожца.

«Заря» берет верх над «Ворсклой» в общем 6-й раз подряд (мячи 12-4), а на своем поле – 4-й (мячи 7-1).

Безничейная серия луганчан достигает 10 игр (+4-6).

Филипп Будковский становится автором 800-го гола черно-бело-красных в украинских чемпионатах.

ФК Заря. Филипп Будковский

Филипп Будковский, 4-й раз поразивший ворота «Ворсклы», забивает 26-й мяч за «Зарю» в УПЛ и повторяет клубный рекорд 28-летней давности Алексея Коробченко.

100-й матч в чемпионатах Украины проводят Богдан Леднев («Полесье») и Амбросий Чачуа («Карпаты»), 1-й – Чиджиоке Аниагбосо и Мозес Джарджу (оба – «Черноморец»).

35-й мяч в УПЛ забивает Александр Филиппов, 1-й – Тарас Михавко (в 18-й игре) и Виталий Груша (в 25-й).

В 4-й команде элиты открывают голевой счет Денис Мирошниченко («Карпаты») и Денис Янаков («Черноморец»), во 2-й – Виктор Близниченко («Оболонь») и Валентин Рубчинский («Динамо»).

5-ю игру подряд не уходит с поля без забитых мячей Алексей Гуцуляк.

5-й пенальти из 5 реализовывает Георгий Судаков.

Денис Янаков становится автором 20-го гола «джокеров» в сезоне-2024/25.

15-й сухой матч в чемпионатах Украины проводит Дмитрий Ледвий.

1-ю красную карточку в УПЛ зарабатывает Валентин Самар (5-й игре).

1-й поединок в элитном дивизионе проводит арбитр из Киева Артем Михайлюк.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ