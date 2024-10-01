Известный нападающий стал объектом внимания Барселоны
Форвард может стать преемником Роберта Левандовски
«Барселона» намерена приобрести нового нападающего следующим летом.
Форвард каталонцев Роберт Левандовски очень хорошо выглядит в начале сезона 2024/25. Польский нападающий хотел бы остаться в «Барселоне» до конца сезона 2025/26, выполняя свой текущий контракт.
Независимо от того, останется ли форвард в клубе на следующий сезон, «Барселона» намерена летом купить нового нападающего.
Как сообщает Sport.es, Виктор Дьекереш занимает одно из первых мест в списке желаний «Барселоны». Проблема в том, что форвард «Спортинга» из Лиссабона слишком дорогой для каталонского клуба.
В результате внимание было привлечено к Джонатану Дэвиду. Текущий контракт нападающего «Лилля» истекает в июне следующего года, и есть много признаков того, что он будет доступен бесплатно.
«Барселона» хочет воспользоваться этой возможностью. Однако у испанцев есть конкуренты. Дэвид также представляет интерес для «Ювентуса» и клубов английской Премьер-лиги.
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