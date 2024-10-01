Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известный нападающий стал объектом внимания Барселоны
Испания
01 октября 2024, 12:20 | Обновлено 01 октября 2024, 13:13
590
1

Известный нападающий стал объектом внимания Барселоны

Форвард может стать преемником Роберта Левандовски

01 октября 2024, 12:20 | Обновлено 01 октября 2024, 13:13
590
1
Известный нападающий стал объектом внимания Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Джонатан Дэвид

«Барселона» намерена приобрести нового нападающего следующим летом.

Форвард каталонцев Роберт Левандовски очень хорошо выглядит в начале сезона 2024/25. Польский нападающий хотел бы остаться в «Барселоне» до конца сезона 2025/26, выполняя свой текущий контракт.

Независимо от того, останется ли форвард в клубе на следующий сезон, «Барселона» намерена летом купить нового нападающего.

Как сообщает Sport.es, Виктор Дьекереш занимает одно из первых мест в списке желаний «Барселоны». Проблема в том, что форвард «Спортинга» из Лиссабона слишком дорогой для каталонского клуба.

В результате внимание было привлечено к Джонатану Дэвиду. Текущий контракт нападающего «Лилля» истекает в июне следующего года, и есть много признаков того, что он будет доступен бесплатно.

«Барселона» хочет воспользоваться этой возможностью. Однако у испанцев есть конкуренты. Дэвид также представляет интерес для «Ювентуса» и клубов английской Премьер-лиги.

По теме:
Шанс для Лунина. Куртуа могут дисквалифицировать на 12 игр. В чем причина?
Легендарный экс-игрок Барселоны решил завершить футбольную карьеру
Барселона – Янг Бойз. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Барселона Джонатан Дэвид Виктор Дьекереш Лилль Спортинг Лиссабон Роберт Левандовски чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Павло Павленко Источник: Sport.es
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не ищите логику в действиях Сергея Реброва
Футбол | 01 октября 2024, 09:10 47
Не ищите логику в действиях Сергея Реброва
Не ищите логику в действиях Сергея Реброва

Валерий Василенко выбором главного тренера сборной Украины не удивлен

Аргентина отгрузила Казахстану 6 мячей и вышла в 1/2 финала ЧМ по футзалу
Футзал | 30 сентября 2024, 19:47 6
Аргентина отгрузила Казахстану 6 мячей и вышла в 1/2 финала ЧМ по футзалу
Аргентина отгрузила Казахстану 6 мячей и вышла в 1/2 финала ЧМ по футзалу

Аргентинцы разгромили соперников 6:1 в четвертьфинале мундиаля в Узбекистане

Все решилось на 35-й минуте. Франция и Парагвай определили полуфиналиста ЧМ
Футзал | 30.09.2024, 17:19
Все решилось на 35-й минуте. Франция и Парагвай определили полуфиналиста ЧМ
Все решилось на 35-й минуте. Франция и Парагвай определили полуфиналиста ЧМ
ВИДЕО. Болельщики в интернете перепутали Роналду с... Василием Кобиным
Футбол | 01.10.2024, 12:36
ВИДЕО. Болельщики в интернете перепутали Роналду с... Василием Кобиным
ВИДЕО. Болельщики в интернете перепутали Роналду с... Василием Кобиным
Определен лучший вратарь мира на сегодня. Куртуа – 6-й, а кто лидер?
Футбол | 01.10.2024, 06:59
Определен лучший вратарь мира на сегодня. Куртуа – 6-й, а кто лидер?
Определен лучший вратарь мира на сегодня. Куртуа – 6-й, а кто лидер?
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
T-800
хуххх, хоть тут без Мудрика))
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вот это поворот! Мудрика за большую сумму хочет купить легендарный клуб АПЛ
Вот это поворот! Мудрика за большую сумму хочет купить легендарный клуб АПЛ
30.09.2024, 07:12 34
Футбол
ВИДЕО. Почему отменили эффектный гол Ярмоленко пяткой?
ВИДЕО. Почему отменили эффектный гол Ярмоленко пяткой?
29.09.2024, 19:01
Футбол
Довбик результативно завалил защитника. Рома вырвала победу у Венеции
Довбик результативно завалил защитника. Рома вырвала победу у Венеции
29.09.2024, 18:01 10
Футбол
Прогресс Дюбуа, Фьюри – 1-й. Обновлен рейтинг супертяжей от The Ring
Прогресс Дюбуа, Фьюри – 1-й. Обновлен рейтинг супертяжей от The Ring
01.10.2024, 00:12 4
Бокс
Шанс для Лунина. Стало известно, когда вернется Куртуа
Шанс для Лунина. Стало известно, когда вернется Куртуа
30.09.2024, 13:02 6
Футбол
Тренер Дюбуа: «Усик – фальшивка, лжец и мошенник! Он обманом...»
Тренер Дюбуа: «Усик – фальшивка, лжец и мошенник! Он обманом...»
30.09.2024, 07:40 12
Бокс
У Куртуа – проблемы. В Реале вновь вспомнят о Лунине?
У Куртуа – проблемы. В Реале вновь вспомнят о Лунине?
30.09.2024, 01:10 4
Футбол
УОРРЕН: «Фьюри выиграл первый бой. Все видели, как Усик отступил после...»
УОРРЕН: «Фьюри выиграл первый бой. Все видели, как Усик отступил после...»
30.09.2024, 08:16 12
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем