Известный нападающий стал объектом внимания Барселоны

«Барселона» намерена приобрести нового нападающего следующим летом.

Форвард каталонцев Роберт Левандовски очень хорошо выглядит в начале сезона 2024/25. Польский нападающий хотел бы остаться в «Барселоне» до конца сезона 2025/26, выполняя свой текущий контракт.

Независимо от того, останется ли форвард в клубе на следующий сезон, «Барселона» намерена летом купить нового нападающего.

Как сообщает Sport.es, Виктор Дьекереш занимает одно из первых мест в списке желаний «Барселоны». Проблема в том, что форвард «Спортинга» из Лиссабона слишком дорогой для каталонского клуба.

В результате внимание было привлечено к Джонатану Дэвиду. Текущий контракт нападающего «Лилля» истекает в июне следующего года, и есть много признаков того, что он будет доступен бесплатно.

«Барселона» хочет воспользоваться этой возможностью. Однако у испанцев есть конкуренты. Дэвид также представляет интерес для «Ювентуса» и клубов английской Премьер-лиги.