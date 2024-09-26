Левандовски стал самым результативным поляком в Ла Лиге

36-летний игрок сборной Польши и каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски забил свой 7-й гол и отдал 2 ассиста за 7 матчей в Ла Лиге в этом сезоне.

В целом, за 76 матчей в Ла Лиге с «Барселоной» Левандовски забил 49 голов, официально став лучшим польским бомбардиром лиги за всю историю. Ранее рекорд принадлежал Яну Урбану, который отличился 48 раз в 177 играх Ла Лиги.

Роберт Левандовски стал игроком каталонского клуба в 2022 году. В матче 7-го тура поляк нанес результативный удар по воротам «Хетафе» на 19-й минуте. В итоге «Барселона» тот матч выиграла, а гол Левандовски стал единственным в игре.