Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Левандовски стал самым результативным поляком в Ла Лиге
Испания
26 сентября 2024, 19:39 | Обновлено 26 сентября 2024, 20:17
509
0

Левандовски стал самым результативным поляком в Ла Лиге

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски побил рекорд Яна Урбана по количеству голов в Ла Лиге.

26 сентября 2024, 19:39 | Обновлено 26 сентября 2024, 20:17
509
0
Левандовски стал самым результативным поляком в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

36-летний игрок сборной Польши и каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски забил свой 7-й гол и отдал 2 ассиста за 7 матчей в Ла Лиге в этом сезоне.

В целом, за 76 матчей в Ла Лиге с «Барселоной» Левандовски забил 49 голов, официально став лучшим польским бомбардиром лиги за всю историю. Ранее рекорд принадлежал Яну Урбану, который отличился 48 раз в 177 играх Ла Лиги.

Роберт Левандовски стал игроком каталонского клуба в 2022 году. В матче 7-го тура поляк нанес результативный удар по воротам «Хетафе» на 19-й минуте. В итоге «Барселона» тот матч выиграла, а гол Левандовски стал единственным в игре.

По теме:
ФОТО. Игроки Реала получили машины от спонсора. Какую выбрал Лунин?
Стало известно, в каком году Анчелотти может завершить карьеру
Барселона хочет заменить тер Штегена героем Евро-2024
Барселона Роберт Левандовски чемпионат Испании по футболу Ла Лига рекорд
asilchenko12 Источник: si.com
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо – Лацио. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Футбол | 25 сентября 2024, 20:00 63
Динамо – Лацио. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Динамо – Лацио. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

«Бело-синие» начинают и…

Динамо потерпело 5-е поражение подряд в Лиге Европы на своем поле
Футбол | 26 сентября 2024, 12:44 7
Динамо потерпело 5-е поражение подряд в Лиге Европы на своем поле
Динамо потерпело 5-е поражение подряд в Лиге Европы на своем поле

Безголевая домашняя серия киевлян в ЛЕ достигла 478 минут

Романо прояснил позицию Челси по Мудрику. Его могли продать в Германию
Футбол | 26.09.2024, 17:48
Романо прояснил позицию Челси по Мудрику. Его могли продать в Германию
Романо прояснил позицию Челси по Мудрику. Его могли продать в Германию
Есть фаворит. Букмекеры назвали шансы Украины на проход в 1/2 ЧМ по футзалу
Футзал | 25.09.2024, 23:24
Есть фаворит. Букмекеры назвали шансы Украины на проход в 1/2 ЧМ по футзалу
Есть фаворит. Букмекеры назвали шансы Украины на проход в 1/2 ЧМ по футзалу
Главный фаворит Лиги Европы стартовал с неожиданного поражения
Футбол | 25.09.2024, 21:46
Главный фаворит Лиги Европы стартовал с неожиданного поражения
Главный фаворит Лиги Европы стартовал с неожиданного поражения
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Заклеванные орлами. Динамо с крупным счетом проиграло Лацио
Заклеванные орлами. Динамо с крупным счетом проиграло Лацио
25.09.2024, 23:52 316
Футбол
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – Лацио
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – Лацио
25.09.2024, 08:05
Футбол
Тони КРООС: «УЕФА за 3 месяца поняла то, что все поняли за секунду»
Тони КРООС: «УЕФА за 3 месяца поняла то, что все поняли за секунду»
24.09.2024, 18:43 5
Футбол
Украина и Бразилия вышли в четвертьфинал ЧМ по футзалу. С кем сыграют?
Украина и Бразилия вышли в четвертьфинал ЧМ по футзалу. С кем сыграют?
24.09.2024, 19:50
Футзал
ВИДЕО. За что удалили Брагару? Судья показал две красные в игре Динамо в ЛЕ
ВИДЕО. За что удалили Брагару? Судья показал две красные в игре Динамо в ЛЕ
26.09.2024, 01:44 5
Футбол
«Я думаю он победит». Майк Тайсон назвал «монстра» современного бокса
«Я думаю он победит». Майк Тайсон назвал «монстра» современного бокса
25.09.2024, 07:11 1
Бокс
Громкая сенсация! Определен соперник Украины в 1/4 финала ЧМ по футзалу
Громкая сенсация! Определен соперник Украины в 1/4 финала ЧМ по футзалу
25.09.2024, 17:16 38
Футзал
Далее – четвертьфинал. Сборная Украины нанесла поражение Нидерландам
Далее – четвертьфинал. Сборная Украины нанесла поражение Нидерландам
24.09.2024, 19:28 31
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем