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Лига наций
01 октября 2024, 11:55 | Обновлено 01 октября 2024, 12:01
632
2

Маркевич назвал реальное задание для сборной Украины в Лиге наций

Экс-тренер о перспективах подопечных Сергея Реброва

01 октября 2024, 11:55 | Обновлено 01 октября 2024, 12:01
632
2
Маркевич назвал реальное задание для сборной Украины в Лиге наций
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров (справа)

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич дал оценку шансам сборной Украины на попадание в топ-2 своей группы в Лиге наций после двух поражений на старте турнира.

– Какие шансы у Украины на первые два места в группе, учитывая ноль очков после первых двух матчей, где сине-желтые проиграли Албании (1:2) и Чехии (2:3)?

– Шансы есть. Выиграть четыре игры – и все. И это вполне реальная задача. И Грузия, и Чехия, и Албания – все нам по зубам. Им можно и нужно обыгрывать. Если бы у нас в группе была Испания или Англия, был бы другой разговор, а так – не стоит заранее говорить, что шансов на первое или второе место у нас уже нет или их мало.

– После матча в Праге с Чехией (2:3) один из журналистов открыто спросил у Реброва, а не собирается ли он уйти в отставку. Не много ли критики в адрес Сергея Станиславовича? Или же действительно заслужил, учитывая еще и результаты на Евро-2024, и ему действительно пора сказать сборной до свидания?

– Ребров начал Лигу наций со сборной и ему, как минимум, нужно дать завершить этот турнир во главе Украины. А уволят его или нет после... Все зависит от результата, конечно же. Если ему удастся улучшить игру в обороне прежде всего, то, я уверен, все будет хорошо, победы придут.

Да, выиграть первое место после двух поражений на старте будет трудно, но вполне реально при условии исправления ошибок. И вообще, не стоит разбрасываться такими кадрами, как Ребров. Просто ему нужно быть немножко смелее, больше вводить в состав молодых кадров, еще раз повторяюсь, улучшить игру в обороне – и все будет хорошо, – рассказал Маркевич.

Ранее Мирон Маркевич назвал игрока, который должен быть в основе сборной, а не в резерве.

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Мирон Маркевич Сергей Ребров Лига наций сборная Украины по футболу
Юрій Остроумов Источник: zbirna.com
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Комментарии 2
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potemkin78
тут как бы не вылететь
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VovanSidorovi4
Грузины накидают кошелку голов нам.
А ихний Мамарашвили сделает кучу сейвов. 
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