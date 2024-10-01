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  4. «Недалекий он». Сабо назвал нападающего-разочарование из списка Реброва
Лига наций
01 октября 2024, 11:38 | Обновлено 01 октября 2024, 11:50
1918
3

«Недалекий он». Сабо назвал нападающего-разочарование из списка Реброва

Экстренер – о Владиславе Ванате

01 октября 2024, 11:38 | Обновлено 01 октября 2024, 11:50
1918
3
«Недалекий он». Сабо назвал нападающего-разочарование из списка Реброва
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат (справа)

Бывший главный тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо оценил выбор Сергея Реброва относительно нападающих на предстоящий матч в Лиге наций с Грузией (11 октября) и Чехией (14 октября):

«Кого мог, того и вызвал, но... вот Ванат. Недалекий он. Не умеет он на скорости действовать, все время ждет мяч. Ну вот он сейчас прикатится, прилетит. Слабенький он форвард. И, знаете, назвать кого-то, что бы вот мне нравился сейчас из нападающих в УПЛ, то тоже не могу никого назвать. К тому же, Сикан травмировался в Лиге чемпионов. Вот и получает вызов Ванат в сборную. Относительно Довбика и Яремчука – выбор очевиден, потому что им на сегодня альтернативы нет», – рассказал Сабо.

Ранее Йожеф Сабо назвал причины вызова в сборную Украины Михаила Мудрика.

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Йожеф Сабо Владислав Ванат Сергей Ребров Лига наций сборная Украины по футболу
Юрій Остроумов Источник: zbirna.com
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MrStepanovM .
що нападників нема то факт, але називати Ваната "недалекий" то перебір...ЙоЙо гравцем був кращим ніж людиною...
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0
Burevestnik
звичайно Сцікан кращий, бо він із Шахтьора, 
навіть травмований - в резерві збірної...
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0
ai0609081611
100%
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-2
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