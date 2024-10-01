«Недалекий он». Сабо назвал нападающего-разочарование из списка Реброва

Бывший главный тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо оценил выбор Сергея Реброва относительно нападающих на предстоящий матч в Лиге наций с Грузией (11 октября) и Чехией (14 октября):

«Кого мог, того и вызвал, но... вот Ванат. Недалекий он. Не умеет он на скорости действовать, все время ждет мяч. Ну вот он сейчас прикатится, прилетит. Слабенький он форвард. И, знаете, назвать кого-то, что бы вот мне нравился сейчас из нападающих в УПЛ, то тоже не могу никого назвать. К тому же, Сикан травмировался в Лиге чемпионов. Вот и получает вызов Ванат в сборную. Относительно Довбика и Яремчука – выбор очевиден, потому что им на сегодня альтернативы нет», – рассказал Сабо.

Ранее Йожеф Сабо назвал причины вызова в сборную Украины Михаила Мудрика.