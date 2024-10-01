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Лига наций
01 октября 2024, 10:59 | Обновлено 01 октября 2024, 11:35
554
1

Бывший тренер Динамо назвал причины вызова в сборную Мудрика

Йожеф Сабо – о решении в отношении вингера «Челси»

01 октября 2024, 10:59 | Обновлено 01 октября 2024, 11:35
554
1
Бывший тренер Динамо назвал причины вызова в сборную Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший главный тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо высказал мнение о решении Сергея Реброва относительно полузащитников, приглашенных в национальную команду на будущие матчи в Лиге наций:

«Все знакомые лица. Своим выбором полузащитников Ребров не удивил. Есть свободный художник Судаков, есть Пихаленок, который сейчас великолепно играет в Динамо, имеет отличную левую ногу, классно видит поле, но в обороне он – ноль!

А Мудрик в составе есть только потому, что лучших нет, а так, то он пропал. Вызывают Михаила, потому что он из Челси. А какие у него есть хорошие игровые качества, кроме скорости? Никаких. Это в УПЛ он мог бегать, всех накручивать, а в АПЛ – нет. Вот и его уровень.

У сборной Украины нет хорошей средней линии и отсюда все проблемы. Я раз сто уже говорил: покажите мне вашу среднюю линию, и я скажу, какая у вас команда», – объяснил Сабо.

В ближайших поединках в Лиге наций сборная Украины сыграет против Грузии 11 октября и Чехии 14 октября.

Ранее Мирон Маркевич высказал мнение о решении Сергея Реброва не вызывать на матчи национальной команды в октябре в Лиге наций полузащитников Андрея Ярмоленко и Сергея Сидорчука.

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Михаил Мудрик Йожеф Сабо Лига наций сборная Украины по футболу Сергей Ребров
Юрій Остроумов Источник: zbirna.com
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Saar
Завжди казав: Мудрик- пиз..й у легку атлетику!
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