Бывший тренер Динамо назвал причины вызова в сборную Мудрика

Бывший главный тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо высказал мнение о решении Сергея Реброва относительно полузащитников, приглашенных в национальную команду на будущие матчи в Лиге наций:

«Все знакомые лица. Своим выбором полузащитников Ребров не удивил. Есть свободный художник Судаков, есть Пихаленок, который сейчас великолепно играет в Динамо, имеет отличную левую ногу, классно видит поле, но в обороне он – ноль!

А Мудрик в составе есть только потому, что лучших нет, а так, то он пропал. Вызывают Михаила, потому что он из Челси. А какие у него есть хорошие игровые качества, кроме скорости? Никаких. Это в УПЛ он мог бегать, всех накручивать, а в АПЛ – нет. Вот и его уровень.

У сборной Украины нет хорошей средней линии и отсюда все проблемы. Я раз сто уже говорил: покажите мне вашу среднюю линию, и я скажу, какая у вас команда», – объяснил Сабо.

В ближайших поединках в Лиге наций сборная Украины сыграет против Грузии 11 октября и Чехии 14 октября.

Ранее Мирон Маркевич высказал мнение о решении Сергея Реброва не вызывать на матчи национальной команды в октябре в Лиге наций полузащитников Андрея Ярмоленко и Сергея Сидорчука.