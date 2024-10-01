Бывший тренер Динамо назвал причины вызова в сборную Мудрика
Йожеф Сабо – о решении в отношении вингера «Челси»
Бывший главный тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо высказал мнение о решении Сергея Реброва относительно полузащитников, приглашенных в национальную команду на будущие матчи в Лиге наций:
«Все знакомые лица. Своим выбором полузащитников Ребров не удивил. Есть свободный художник Судаков, есть Пихаленок, который сейчас великолепно играет в Динамо, имеет отличную левую ногу, классно видит поле, но в обороне он – ноль!
А Мудрик в составе есть только потому, что лучших нет, а так, то он пропал. Вызывают Михаила, потому что он из Челси. А какие у него есть хорошие игровые качества, кроме скорости? Никаких. Это в УПЛ он мог бегать, всех накручивать, а в АПЛ – нет. Вот и его уровень.
У сборной Украины нет хорошей средней линии и отсюда все проблемы. Я раз сто уже говорил: покажите мне вашу среднюю линию, и я скажу, какая у вас команда», – объяснил Сабо.
В ближайших поединках в Лиге наций сборная Украины сыграет против Грузии 11 октября и Чехии 14 октября.
Ранее Мирон Маркевич высказал мнение о решении Сергея Реброва не вызывать на матчи национальной команды в октябре в Лиге наций полузащитников Андрея Ярмоленко и Сергея Сидорчука.
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