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  4. В Полесье обратились к Шахтеру. Игрок горняков унизительно высказался
Украина. Премьер лига
01 октября 2024, 10:42 |
1407
21

В Полесье обратились к Шахтеру. Игрок горняков унизительно высказался

Житомирский клуб выступил с заявлением относительно действий Дмитрия Стрильчука

01 октября 2024, 10:42 |
1407
21
В Полесье обратились к Шахтеру. Игрок горняков унизительно высказался
ФК Шахтер. Дмитрий Стрильчук

Игрок юношеской команды донецкого «Шахтера» Дмитрий Стрильчук высказался о житомирском клубе «Полесье».

«Конкуренты? Да какие это конкуренты? Сила в стае... они что, в лесу играют?», – сказал игрок «горняков».

Пресс-служба «Полесья» отреагировала на высказывания Стрильчука.

«ФК «Полесье» возмущен публичным поведением игрока ФК «Шахтер».

В одной из соцсетей было опубликовано видео с участием игрока ФК «Шахтер» U-19 Дмитрия Стрильчука. Футболист позволил себе резкие и унизительные высказывания в отношении ФК «Полесье». Призываем руководство ФК «Шахтер» принять меры и соблюдать взаимное уважение.

ФК «Полесье» осуждает проявления неуважения и непристойных оскорблений в информационном пространстве», – говорится в сообщении житомирского клуба.

В мае «Шахтер» подписал Стрильчука из «Баварии».

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Шахтер Донецк Полесье Житомир скандал Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Олійник Источник: ФК Полесье
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Комментарии 21
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Fitness.sports
Кто бы потом говорил о киевских понтах
Всё что нужно знать про культуру Шахтаря!!!
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+7
avk2307
Якщо нині директор шахтарів та ключові гравці  такіми вчинками славилися, то що про молодь яку той директор виховує казати.
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+7
serhiy
Головне,що пі№дюк є вихованцем волинського футболу. Чого як попадають в Шахтар зразу всі гнидами стають ,як щось пороблено в тому сєпарному клубі !
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+5
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Pavel_i_CO
Днонєтскіє бомжі = бидло
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+5
avk2307
Та й дійсно які конкуренти?
 В двох останніх іграх Полісся у Шахтаря виграло
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+4
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sania
Дмитрику, якщо інтелект в людини на рівні бабуїна, то краще вже мовчати. Це стосується не тільки Стрільчука, а й деяких твоїх "однодумців" 
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+3
serhiy
Хочеться звіздюкам відповісти ,що житомирські "вовки" грають в свому лісі, а ви кроти - бомжуєте по всій Україні ,базпритульні і всі вам не раді !!!
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+3
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DK1961
Игрок, попадающий в ФК Крыса перестает быть украинцем. Становится крысой. Во всех проявлениях этого слова.
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+2
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Keen Vision
Як би через пару років безплідних спроб пробитися в першу команду Шахтаря цей Стрільчук сам не почав проситися, щоб його у «зграю» взяли)
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+1
sania
Дмитрику, спробуй почитати що-небудь. Твої дитячі "переведення стрілок" свідчать лише про те, що ти срімко наближаєшся до їх рівня. Наступним має бути "жарт" про лисого.
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0
Віталій Лоєнко
І що хотів такою поведінкою показати даний субʼєкт?Хіба що свою невихованість. Бидлота. 
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0
_Quantum19_
@Sania, в тебе...??)) В тебе інтелект на рівні бабуїна...?? І ти при всьому цьому вирішив з двох варіантів обрати найгірший - базікати, базікати та ще раз базікати...)) Тобі не позаздриш...)))
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-4
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_Quantum19_
Які "ніжні" житомирські "вовки"...))) Це ще вболівальники рівненських "вовків" щодо них не висловлювались...)))
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-6
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