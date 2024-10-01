В Полесье обратились к Шахтеру. Игрок горняков унизительно высказался
Житомирский клуб выступил с заявлением относительно действий Дмитрия Стрильчука
Игрок юношеской команды донецкого «Шахтера» Дмитрий Стрильчук высказался о житомирском клубе «Полесье».
«Конкуренты? Да какие это конкуренты? Сила в стае... они что, в лесу играют?», – сказал игрок «горняков».
Пресс-служба «Полесья» отреагировала на высказывания Стрильчука.
«ФК «Полесье» возмущен публичным поведением игрока ФК «Шахтер».
В одной из соцсетей было опубликовано видео с участием игрока ФК «Шахтер» U-19 Дмитрия Стрильчука. Футболист позволил себе резкие и унизительные высказывания в отношении ФК «Полесье». Призываем руководство ФК «Шахтер» принять меры и соблюдать взаимное уважение.
ФК «Полесье» осуждает проявления неуважения и непристойных оскорблений в информационном пространстве», – говорится в сообщении житомирского клуба.
В мае «Шахтер» подписал Стрильчука из «Баварии».
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