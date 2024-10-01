В Полесье обратились к Шахтеру. Игрок горняков унизительно высказался

Игрок юношеской команды донецкого «Шахтера» Дмитрий Стрильчук высказался о житомирском клубе «Полесье».

«Конкуренты? Да какие это конкуренты? Сила в стае... они что, в лесу играют?», – сказал игрок «горняков».

Пресс-служба «Полесья» отреагировала на высказывания Стрильчука.

«ФК «Полесье» возмущен публичным поведением игрока ФК «Шахтер».

В одной из соцсетей было опубликовано видео с участием игрока ФК «Шахтер» U-19 Дмитрия Стрильчука. Футболист позволил себе резкие и унизительные высказывания в отношении ФК «Полесье». Призываем руководство ФК «Шахтер» принять меры и соблюдать взаимное уважение.

ФК «Полесье» осуждает проявления неуважения и непристойных оскорблений в информационном пространстве», – говорится в сообщении житомирского клуба.

В мае «Шахтер» подписал Стрильчука из «Баварии».