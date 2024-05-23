Шахтер подпишет защитника юношеской команды Баварии
«Горняки» вернут своего бывшего игрока
Как стало известно Sport.ua, защитник юношеской команды мюнхенской «Баварии» 17-летний Дмитрий Стрильчук продолжит карьеру в «Шахтере».
В новом сезоне Стрильчук будет выступать за команду «Шахтер» U-19.
В системе немецкого гранда украинский легионер провел в этом сезоне 11 поединков, сыграв 290 минут. Мюнхенцы решили не продолжать сотрудничество с украинским легионером по завершении сезона.
Стрильчук является воспитанником волынского футбола. До войны находился в системе «Шахтера» откуда вместе с Богданом Оличенко перешел в «Баварию». Дмитрий играет на позиции левого защитника.
Стрильчук сейчас защищает цвета сборной Украины на Евро U-17. Он является основным левым защитником сборной 2007 года рождения.
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