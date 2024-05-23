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Украина. Премьер лига
23 мая 2024, 15:34 | Обновлено 23 мая 2024, 15:53
916
0

Шахтер подпишет защитника юношеской команды Баварии

«Горняки» вернут своего бывшего игрока

23 мая 2024, 15:34 | Обновлено 23 мая 2024, 15:53
916
0
Шахтер подпишет защитника юношеской команды Баварии
УАФ. Дмитрий Стрильчук

Как стало известно Sport.ua, защитник юношеской команды мюнхенской «Баварии» 17-летний Дмитрий Стрильчук продолжит карьеру в «Шахтере».

В новом сезоне Стрильчук будет выступать за команду «Шахтер» U-19.

В системе немецкого гранда украинский легионер провел в этом сезоне 11 поединков, сыграв 290 минут. Мюнхенцы решили не продолжать сотрудничество с украинским легионером по завершении сезона.

Стрильчук является воспитанником волынского футбола. До войны находился в системе «Шахтера» откуда вместе с Богданом Оличенко перешел в «Баварию». Дмитрий играет на позиции левого защитника.

Стрильчук сейчас защищает цвета сборной Украины на Евро U-17. Он является основным левым защитником сборной 2007 года рождения.

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инсайд Шахтер Донецк
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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