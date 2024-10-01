Испания01 октября 2024, 09:30 | Обновлено 01 октября 2024, 09:46
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Определен лучший атакующий хавбек мира на сегодня. Палмер – 9-й, кто 1-й?
Рейтинг возглавил Джуд Беллингем
01 октября 2024, 09:30 | Обновлено 01 октября 2024, 09:46
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Авторитетное британское издание FourFourTwo представило свою версию рейтинга лучших атакующих полузащитников мира на данный момент.
Возглавил реестр английский хавбек мадридского «Реала» Джуд Беллингем.
Он оставил позади себя в ведущей тройке бельгийца Кевина де Брюйне из «Манчестер Сити» и Джамалоа Мусиалу из «Баварии»
10 лучших атакующих полузащитников мира на данный момент по версии FourFourTwo
- 1. Джуд Беллингем («Реал»)
- 2. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»)
- 3. Джамал Мусиала («Бавария»)
- 4. Филип Фоден («Манчестер Сити»)
- 5. Флориан Вирц («Байер»)
- 6. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»)
- 7. Мартин Эдегор («Арсенал»)
- 8. Антуан Гризманн («Атлетико»)
- 9. Коул Палмер («Челси»)
- 10. Даниэль Ольмо («Барселона»)
Ранее FourFourTwo представило свою версию рейтинга лучших левых вингеров на сегодня.
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