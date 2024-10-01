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Испания
01 октября 2024, 09:30 | Обновлено 01 октября 2024, 09:46
249
0

Определен лучший атакующий хавбек мира на сегодня. Палмер – 9-й, кто 1-й?

Рейтинг возглавил Джуд Беллингем

01 октября 2024, 09:30 | Обновлено 01 октября 2024, 09:46
249
0
Определен лучший атакующий хавбек мира на сегодня. Палмер – 9-й, кто 1-й?
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Авторитетное британское издание FourFourTwo представило свою версию рейтинга лучших атакующих полузащитников мира на данный момент.

Возглавил реестр английский хавбек мадридского «Реала» Джуд Беллингем.

Он оставил позади себя в ведущей тройке бельгийца Кевина де Брюйне из «Манчестер Сити» и Джамалоа Мусиалу из «Баварии»

10 лучших атакующих полузащитников мира на данный момент по версии FourFourTwo

  • 1. Джуд Беллингем («Реал»)
  • 2. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»)
  • 3. Джамал Мусиала («Бавария»)
  • 4. Филип Фоден («Манчестер Сити»)
  • 5. Флориан Вирц («Байер»)
  • 6. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»)
  • 7. Мартин Эдегор («Арсенал»)
  • 8. Антуан Гризманн («Атлетико»)
  • 9. Коул Палмер («Челси»)
  • 10. Даниэль Ольмо («Барселона»)

Ранее FourFourTwo представило свою версию рейтинга лучших левых вингеров на сегодня.

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Джуд Беллингем Кевин де Брюйне Джамал Мусиала Мартин Эдегор Дани Ольмо Коул Палмер Антуан Гризманн Фил Фоден Флориан Вирц Бруну Фернандеш
Юрій Остроумов Источник: FourFourTwo
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