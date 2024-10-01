Представлен рейтинг самых унизительных фиаско МЮ при тен Хаге

Издание Goal представило свою версию рейтинга самых провальных матчей «Манчестер Юнайтед» под руководством нидерландца Эрика тен Хага.

В реестр вошли 12 поединков. Возглавил список матч с «Ливерпулем» в мае 2023 года, в котором манкунианцы потерпели фиаско со счетом 0:7.

Рейтинг самых унизительных поражений «МЮ» при тен Хаге (версия Goal)

1. 0:7 от «Ливерпуля», 5 мая 2023

2. 0:4 от «Кристал Пэлас», 6 мая 2024

3. 0:3 от «Тоттенхэма», 29 сентября 2024

4. 0:3 от «Борнмута», 3 января 2023

5. 0:4 от «Брентфорда», 13 августа 2022

6. 3:3 (2-4 по пенальти) с «Ковентри», 21 апреля 2024

7. 3:6 от «Манчестер Сити», 2 октября 2022

8. 0:3 от «Севильи», 20 апреля 2023

9. 3:4 от «Челси», 4 апреля 2024

10. 0:3 от «Ливерпуля», 2 сентября 2024

11. 2:3 от «Галатасарая», 3 октября 2023

12. 0:1 от «Ньюкасла», 2 декабря 2023

Ранее был назван тренер, отказавшийся заменить тен Хага в «Манчестер Юнайтед».