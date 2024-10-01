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Англия
01 октября 2024, 08:23 | Обновлено 01 октября 2024, 08:27
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0

Представлен рейтинг самых унизительных фиаско МЮ при тен Хаге

Названы 12 самых провальных игр команды

01 октября 2024, 08:23 | Обновлено 01 октября 2024, 08:27
85
0
Представлен рейтинг самых унизительных фиаско МЮ при тен Хаге
Getty Images/Global Images Ukraine

Издание Goal представило свою версию рейтинга самых провальных матчей «Манчестер Юнайтед» под руководством нидерландца Эрика тен Хага.

В реестр вошли 12 поединков. Возглавил список матч с «Ливерпулем» в мае 2023 года, в котором манкунианцы потерпели фиаско со счетом 0:7.

Рейтинг самых унизительных поражений «МЮ» при тен Хаге (версия Goal)

  • 1. 0:7 от «Ливерпуля», 5 мая 2023
  • 2. 0:4 от «Кристал Пэлас», 6 мая 2024
  • 3. 0:3 от «Тоттенхэма», 29 сентября 2024
  • 4. 0:3 от «Борнмута», 3 января 2023
  • 5. 0:4 от «Брентфорда», 13 августа 2022
  • 6. 3:3 (2-4 по пенальти) с «Ковентри», 21 апреля 2024
  • 7. 3:6 от «Манчестер Сити», 2 октября 2022
  • 8. 0:3 от «Севильи», 20 апреля 2023
  • 9. 3:4 от «Челси», 4 апреля 2024
  • 10. 0:3 от «Ливерпуля», 2 сентября 2024
  • 11. 2:3 от «Галатасарая», 3 октября 2023
  • 12. 0:1 от «Ньюкасла», 2 декабря 2023

Ранее был назван тренер, отказавшийся заменить тен Хага в «Манчестер Юнайтед».

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Эрик тен Хаг чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед
Юрій Остроумов Источник: Goal.com
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