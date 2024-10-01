Имад АШУР: «Мы верим, что Полесье может выигрывать каждый матч»

Головний тренер Полісся Імад Ашур прокоментував перемогу над Карпатами (3:1) у матчі 8-го туру УПЛ (публікується українською мовою).

– Дуже впевнена перемога чи залишилися ви задоволеними якістю гри?

– На якість гри сьогодні багато що вплинуло. В першу чергу – погодні умови. Сказати, що я задоволений? В черговий раз скажу: ні, бо було багато моментів, які нам доводилося компенсувати, до яких доводилося адаптуватися. Звісно, погода нам не допомагала, але це вже інше. Чи задоволений я кінцевим результатом? Звісно, думаю, як і всі хто вболіває за «Полісся» та бере участь у процесах життя клубу. Чи задоволений я тим, як ми сьогодні адаптувалися до складних умов? Безумовно, бо це треба вміти робити і це дуже важливо. Ми знали, що якими б не були погодні умови, але нам все одно буде важко проти «Карпат». Бо ми знаємо і дуже поважаємо той проєкт, який тут зараз будується, який, так само як і у нас, знаходиться в процесі. На мою думку, сьогодні було дуже важливо підійти з повагою, розуміючи, що підвищити ймовірність отримання позитивного результату та якісної гри ми зможемо виключно, якщо ми зможемо зосередитися на кожній дуелі: зм’ячем, без нього тощо. Перемога переконлива, можливо, по рахунку, але, на мою думку, вона була непростою.

– Чи вносили ви якісь корективи в гру, з огляду на сьогоднішній дощ? Якщо так, то які саме?

– Нам довелося адаптуватися безпосередньо протягом гри. Ми розуміли, що, можливо, нам буде не так легко робити те, що ми хочемо: пресингувати, як ми хочемо, володіти м’ячем, як ми хочемо. Припускали, що після встановлення остаточного рахунку нам доведеться адаптуватися та грати, можливо, не так, як ми того прагнемо, не в такому високому блоці. Ми розуміли, якщо один чи два гравці не добіжать просто, тому що важко, тому що ноги в’язнуть, то цей ризик не буде виправданим, а буде безглуздям. Тому адаптувалися, в цій грі теж треба вміти перемагати, домінувати. Не знаю, чи прямо домінували сьогодні, але був якийсь спокій, стабільність. В якийсь момент принаймні в мене в середині було відчуття, що ми доведемо цю важку гру до завершення на нашу користь.

– Ваша безпрограшна серія налічує вже 7 матчів, про що це говорить? Як ця серія впливає на команду?

– Не знаю, ні про що не говорить. Поки так і це дуже добре. Я дуже радий, що на цьому етапі становлення та формування ми здобуваємо результати. Ми всі чудово розуміємо, що це могло закінчитися сьогодні або наступної гри. На мою думку, це просто чергова гра, в якій ми змогли бути якомога більш стабільними, якісними і відданими в кожній ситуації та здобули результат. Чи вдасться це зробити в наступній грі? Подивимось, а те що нам вдається не програвати певну кількість матчів, безумовно, це приємно і дуже, але десь глибоко всередині. Сподіваюсь, цим більше можуть насолодитися вболівальники та самі хлопці, бо все одно це вони виходять на поле і роблять це. Треба вміти насолоджуватися цим, але мені вже треба думати далі. Я після попередньої гри теж казав: вже далі, вже наступна гра. Якби ми змогли зберегти цю серію на більш тривалий термін, то було б чудово. Але глобально зможемо говорити про щось перед перервою, а краще – наприкінці сезону.

– Ви вірите в те, що «Полісся» зможе пройти сезон в УПЛ без жодної поразки?

– Ми віримо, що ми можемо вигравати кожний матч. Інакше, якісь матчі можна було б і не грати. Ми віримо, дійсно, а чи вдасться нам це зробити покаже тільки час. Я не люблю робити якісь попередні висновки, а потім перед самим собою ж виглядати дурнем. Ми маємо приймати кожну гру такою, яка вона є. Якщо це вдасться зробити- буде неймовірно, якщо не вдасться – то, глобально, це норма, це теж нормально. В нас попереду ще багато складних суперників: «Динамо», «Олександрія», «Кривбас». Наступна гра також буде важкою, тому я не люблю речі, які не є конкретними. Буде конкретика, коли ми відіграємо всі матчі.