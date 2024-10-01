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Чемпионат Польши
Лехия
27.09.2024 21:30 – FT 1 : 1
Видзев Лодзь
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Польша
01 октября 2024, 04:12 | Обновлено 01 октября 2024, 04:36
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0

ВИДЕО. Лехия разошлась миром с Видзевом. Вьюнник заработал пенальти

Лехия после 10 матчей набрала 9 очков и идет на 14-й позиции

01 октября 2024, 04:12 | Обновлено 01 октября 2024, 04:36
30
0
ВИДЕО. Лехия разошлась миром с Видзевом. Вьюнник заработал пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Вьюнник

В минувший уик-энд состоялись матч 10-го тура чемпионата Польши по футболу.

Лехия Гданьск дома сыграла вничью с командой Видзев Лодзь (1:1). У хозяев поля с пенальти забил Рифет Капич, на что для гостей ударом с той же точки ответил Имад Рондич

За Лехию сыграли 4 украинца: Иван Желизко (провел весь матч, желтая карточка), Максим Хлань (весь матч, желтая карточка), Богдан Вьюнник (заработал пенальти, заменен на 75-й минуте), Антон Царенко (заменен на 79-й).

В резерве Лехии всю игру оставались вратарь Богдан Сарнавский и хавбек Сергей Булеца.

Лехия после 10 матчей набрала 9 очков и идет на 14-й позиции чемпионата Польши.

Чемпионат Польши по футболу

10-й тур, 27 сентября

Лехия Гданськ – Видзев Лодзь – 1:1

Голы: Капич, 44 (пен) – Рондич, 74 (пен)

Видео голов и обзор матча

Результаты 10-го тура

Турнирная таблица

События матча

74’
ГОЛ ! С пенальти забил Имад Рондич (Видзев Лодзь).
44’
ГОЛ ! С пенальти забил Рифет Капич (Лехия).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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