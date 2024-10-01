ВИДЕО. Лехия разошлась миром с Видзевом. Вьюнник заработал пенальти

В минувший уик-энд состоялись матч 10-го тура чемпионата Польши по футболу.

Лехия Гданьск дома сыграла вничью с командой Видзев Лодзь (1:1). У хозяев поля с пенальти забил Рифет Капич, на что для гостей ударом с той же точки ответил Имад Рондич

За Лехию сыграли 4 украинца: Иван Желизко (провел весь матч, желтая карточка), Максим Хлань (весь матч, желтая карточка), Богдан Вьюнник (заработал пенальти, заменен на 75-й минуте), Антон Царенко (заменен на 79-й).

В резерве Лехии всю игру оставались вратарь Богдан Сарнавский и хавбек Сергей Булеца.

Лехия после 10 матчей набрала 9 очков и идет на 14-й позиции чемпионата Польши.

Чемпионат Польши по футболу

10-й тур, 27 сентября

Лехия Гданськ – Видзев Лодзь – 1:1

Голы: Капич, 44 (пен) – Рондич, 74 (пен)

Видео голов и обзор матча

Результаты 10-го тура

Турнирная таблица