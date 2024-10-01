Худший со старта. Известна оценка Забарного за победный матч Борнмута в АПЛ
30 сентября вишни переиграли Саутгемптон 3:1 в 6-м туре чемпионата Англии
30 сентября состоялся матч 6-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25 между командами Борнмут и Саутгемптон.
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Поединок прошел на стадионе Виталити в Борнмуте. Игра завершилась со счетом 3:1 В пользу вишен.
Украинский защитник хозяев Илья Забарный вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.5 баллов. Такой показатель является худшим среди всех игроков стартового состава Борнмута.
Лучшим игроком матча был признан автор 3-го гола Антуан Семеньо.
Оценки WhoScored за матч Борнмут – Саутгемптон (3:1)
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