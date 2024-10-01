Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Худший со старта. Известна оценка Забарного за победный матч Борнмута в АПЛ
Англия
01 октября 2024, 03:59 |
252
0

Худший со старта. Известна оценка Забарного за победный матч Борнмута в АПЛ

30 сентября вишни переиграли Саутгемптон 3:1 в 6-м туре чемпионата Англии

01 октября 2024, 03:59 |
252
0
Худший со старта. Известна оценка Забарного за победный матч Борнмута в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

30 сентября состоялся матч 6-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25 между командами Борнмут и Саутгемптон.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Виталити в Борнмуте. Игра завершилась со счетом 3:1 В пользу вишен.

Украинский защитник хозяев Илья Забарный вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.5 баллов. Такой показатель является худшим среди всех игроков стартового состава Борнмута.

Лучшим игроком матча был признан автор 3-го гола Антуан Семеньо.

Оценки WhoScored за матч Борнмут – Саутгемптон (3:1)

По теме:
Таблица Чемпионшипа. Русин сыграл за Сандерленд впервые за месяц
Как выглядит таблица АПЛ после ничьей Ман Сити, побед Ливерпуля и Арсенала?
Слован Братислава – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Борнмут Саутгемптон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу WhoScored оценки Илья Забарный Антуан Семеньо
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ямал может перейти в топ-клуб АПЛ. Известно, что собирается делать Барса
Футбол | 30 сентября 2024, 08:27 4
Ямал может перейти в топ-клуб АПЛ. Известно, что собирается делать Барса
Ямал может перейти в топ-клуб АПЛ. Известно, что собирается делать Барса

Также испанцем интересуется «Аль-Ахли»

Определен лучший вратарь мира на сегодня. Куртуа – 6-й, а кто лидер?
Футбол | 30 сентября 2024, 14:34 3
Определен лучший вратарь мира на сегодня. Куртуа – 6-й, а кто лидер?
Определен лучший вратарь мира на сегодня. Куртуа – 6-й, а кто лидер?

Рейтинг возглавил бразилец Алиссон

УОРРЕН: «Фьюри выиграл первый бой. Все видели, как Усик отступил после...»
Бокс | 30.09.2024, 08:16
УОРРЕН: «Фьюри выиграл первый бой. Все видели, как Усик отступил после...»
УОРРЕН: «Фьюри выиграл первый бой. Все видели, как Усик отступил после...»
Таблица Ла Лиги после фиаско Барселоны, ничьей Реала и победы Вильярреала
Футбол | 01.10.2024, 04:29
Таблица Ла Лиги после фиаско Барселоны, ничьей Реала и победы Вильярреала
Таблица Ла Лиги после фиаско Барселоны, ничьей Реала и победы Вильярреала
Анчелотти обратился к Лунину после травмы Куртуа. Сказал важные слова
Футбол | 01.10.2024, 00:15
Анчелотти обратился к Лунину после травмы Куртуа. Сказал важные слова
Анчелотти обратился к Лунину после травмы Куртуа. Сказал важные слова
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Бражко забил с центра поля в матче Левый Берег – Динамо Киев
ВИДЕО. Бражко забил с центра поля в матче Левый Берег – Динамо Киев
29.09.2024, 19:39
Футбол
У Куртуа – проблемы. В Реале вновь вспомнят о Лунине?
У Куртуа – проблемы. В Реале вновь вспомнят о Лунине?
30.09.2024, 01:10 4
Футбол
Праздник атакующего футзала. Сборная Украины вышла в полуфинал ЧМ
Праздник атакующего футзала. Сборная Украины вышла в полуфинал ЧМ
29.09.2024, 19:44 41
Футзал
Сразу три мировых гранда хотят купить Лунина. В одном играет россиянин
Сразу три мировых гранда хотят купить Лунина. В одном играет россиянин
30.09.2024, 00:19 2
Футбол
Тренер Дюбуа: «Усик – фальшивка, лжец и мошенник! Он обманом...»
Тренер Дюбуа: «Усик – фальшивка, лжец и мошенник! Он обманом...»
30.09.2024, 07:40 12
Бокс
Громкий скандал Голливуда: вечеринки P. Diddy. Кто замешан из звезд спорта?
Громкий скандал Голливуда: вечеринки P. Diddy. Кто замешан из звезд спорта?
29.09.2024, 05:50 20
Другие виды
Маркевич назвал человека, из-за которого Коноплянка не стал суперзвездой
Маркевич назвал человека, из-за которого Коноплянка не стал суперзвездой
29.09.2024, 11:47 6
Футбол
Итоги дня ЧМ по футзалу. С кем сыграет Украина за выход в финал?
Итоги дня ЧМ по футзалу. С кем сыграет Украина за выход в финал?
29.09.2024, 20:05 2
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем