ЛЮБЕНОВИЧ: «Руководство клуба не хочет принимать мою отставку»
Главный тренер Миная сообщил, что уже месяц просит руководство об отставке
Сербский наставник «Миная» Желько Любенович снова заговорил об отставке. Пресс-служба ФК «Буковина» опубликовала послематчевую пресс-конференцию главного тренера закарпатского клуба.
«Я уже месяц, последние 5 матчей, прошу руководство об отставке, ведь мне стыдно за такие результаты. Хочу извиниться у наших болельщиков и руководства за еще одно поражение. Я делаю все возможное, чтобы команда вышла из этой ямы, но, к сожалению, у нас не получается.
Руководство клуба не хочет меня увольнять, говорят, чтобы я работал, что верят в меня. Но когда видим, что футболисты не принимают информацию уже месяц, то это конец и нужно расходиться», – сказал Любенович на послематчевой пресс-конференции.
«Минай» матч в Черновцах проиграл и оказался на предпоследней строчке турнирной таблицы Первой лиги в Группе А.
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