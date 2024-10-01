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  4. ЛЮБЕНОВИЧ: «Руководство клуба не хочет принимать мою отставку»
Украина. Первая лига
01 октября 2024, 01:20 | Обновлено 01 октября 2024, 01:52
153
0

ЛЮБЕНОВИЧ: «Руководство клуба не хочет принимать мою отставку»

Главный тренер Миная сообщил, что уже месяц просит руководство об отставке

01 октября 2024, 01:20 | Обновлено 01 октября 2024, 01:52
153
0
ЛЮБЕНОВИЧ: «Руководство клуба не хочет принимать мою отставку»
fcminaj.com. Желько Любенович

Сербский наставник «Миная» Желько Любенович снова заговорил об отставке. Пресс-служба ФК «Буковина» опубликовала послематчевую пресс-конференцию главного тренера закарпатского клуба.

«Я уже месяц, последние 5 матчей, прошу руководство об отставке, ведь мне стыдно за такие результаты. Хочу извиниться у наших болельщиков и руководства за еще одно поражение. Я делаю все возможное, чтобы команда вышла из этой ямы, но, к сожалению, у нас не получается.

Руководство клуба не хочет меня увольнять, говорят, чтобы я работал, что верят в меня. Но когда видим, что футболисты не принимают информацию уже месяц, то это конец и нужно расходиться», – сказал Любенович на послематчевой пресс-конференции.

«Минай» матч в Черновцах проиграл и оказался на предпоследней строчке турнирной таблицы Первой лиги в Группе А.

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Минай Желько Любенович отставка Буковина Черновцы чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины
Олександр Сільченко Источник: ФК Буковина
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