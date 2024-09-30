Первая лига. Поражение Металлиста 1925, проблемы Миная, успех Металлиста

27-29 сентября состоялись матчи 9 тура Первой лиги Украины. В семи матчах было забито 17 мячей, а самым популярным был счет 2:1, который зафиксировали в четырех встречах и во всех случаях в пользу хозяев поля. К слову, выездная победа была одна и ничья также была только в одном поединке. Домашние виктории были в пяти матчах.

Буковина на своем поле переиграла Минай. На голы Шинкаренко и Кольцова в первом тайме гости ответили автоголом Безуглого. Безвыигрышная серия закарпатцев длится уже шесть поединков. Команда из Черновцов победила во второй встрече кряду. Эпицентр взял три очка в поединке против Подолья, а Металлист с дублем Пидручного оказался сильнее Прикарпатья. В обоих встречах хозяева поля побеждали со счетом 2:1. Отметим, что для харьковчан это вторая победа подряд, а у коллектива из Ивано-Франковска, наоборот, это было второе поражение кряду.

Мариуполь также со счетом 2:1 выиграл у Кремня. Стоит принять во внимание гол-красавец в исполнении лидера приазовцев Андрея Богданова, который со штрафного с 30 метров отправил мяч в ворота соперника.

В центральном матче тура Металлист 1925 на своем поле проиграл со счетом 0:1 Полтаве, за которую победным голом на 45+1 минуте отличился Максим Марусич. К слову, харьковская команда впервые проиграла в Первой лиге под руководством Патрика ван Леувена. А вот Полтава продолжает свою серию без поражений (6 побед и 2 ничьи). Диназ на своем поле переиграл Металлург, благодаря голам Черткоева и Чепурненко. Для коллектива из Вышгорода это первая виктория в сезоне.

А ЮКСА и Виктория расписали мировую 1:1 с голами от Юзефовича на 3 минуте и Паламара на 10 минуте.

В турнирной таблице Группы А с 21 очком лидирует Агробизнес, после которого идут Эпицентр (14) и Буковина (13). В Группе В на первом месте идет Полтава с 20 баллами, а за ней на второй позиции расположилась ЮКСА с 17 очками.

Первая лига. Группа А. 9 тур

Буковина – Минай – 2:1

Голы: Шинкаренко, 22, Кольцов, 27 (с пенальти) – Безуглый, 61 (автогол).

Удаление: Шинкаренко, 90+3 (Буковина).

Эпицентр – Подолье – 2:1

Голы: Липовуз, 49, Беженар, 61 – Снижко, 65.

Металлист – Прикарпатье – 2:1

Голы: Пидручный, 11, 55 – Цюцюра, 60.

Первая лига. Группа Б. 9 тур

Мариуполь – Кремень – 2:1

Голы: Зубков, 27 (с пенальти), Богданов, 67 – Молько, 59.

Металлист 1925 – Полтава – 0:1

Гол: Марусич, 45+1.

Диназ – Металлург (Запорожье) – 2:0

Голы: Черткоев, 18, Чепурненко, 90+1

Удаление: Юречко, 89 (Металлург).

ЮКСА – Виктория – 1:1

Голы: Юзефович, 3 – Паламар, 10 (с пенальти).

В следующем туре интересным ожидает быть матч между Металлистом, который набрал ход, и лидером Первой лиги в лице Агробизнеса. Буковина будет принимать Прикарпатье, а Эпицентр – Ниву. В поединке Кремень – Металлург будет битва аутсайдеров. Металлист 1925 встретится с Мариуполем, Виктория сыграет с Диназом, а ЮКСА – с Кудровкой.

Дмитрий КОТКОВ