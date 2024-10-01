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Украина. Первая лига
01 октября 2024, 01:10 | Обновлено 01 октября 2024, 01:13
169
1

Стало известно, кто возглавит Металлург после отставки главного тренера

Ранее Илья Близнюк возглавлял команду Николаев

01 октября 2024, 01:10 | Обновлено 01 октября 2024, 01:13
169
1
Стало известно, кто возглавит Металлург после отставки главного тренера
Facebook. Илья Близнюк

На днях в отставку был отправлен тренерский штаб «Металлурга» из Запорожья во главе с Владимиром Шаповаловым.

По информации источника Sport.ua, 1 октября команде Первой лиги будет представлен новый наставник – 51-летний Илья Близнюк, до недавнего времени работавший тренером в клубной академии. Последней командой мастеров, которую он возглавлял, был перволиговый «Николаев».

Одним из помощников Близнюка будет Дмитрий Невмывака – экс-защитник «Металлурга» и «Ильичевца». В его активе выступления за молодежную сборную Украины.

«Металлург» занимает 8-е место в группе Б Первой лиги, набрав 5 очков.

30 сентября запорожский Металлург уволил главного тренера Владимира Шаповалова.

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Илья Близнюк Металлург Запорожье чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины отставка Николаев назначение тренера Дмитрий Невмывака инсайд
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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