Стало известно, кто возглавит Металлург после отставки главного тренера

На днях в отставку был отправлен тренерский штаб «Металлурга» из Запорожья во главе с Владимиром Шаповаловым.

По информации источника Sport.ua, 1 октября команде Первой лиги будет представлен новый наставник – 51-летний Илья Близнюк, до недавнего времени работавший тренером в клубной академии. Последней командой мастеров, которую он возглавлял, был перволиговый «Николаев».

Одним из помощников Близнюка будет Дмитрий Невмывака – экс-защитник «Металлурга» и «Ильичевца». В его активе выступления за молодежную сборную Украины.

«Металлург» занимает 8-е место в группе Б Первой лиги, набрав 5 очков.

30 сентября запорожский Металлург уволил главного тренера Владимира Шаповалова.