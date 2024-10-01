Стало известно, кто возглавит Металлург после отставки главного тренера
Ранее Илья Близнюк возглавлял команду Николаев
На днях в отставку был отправлен тренерский штаб «Металлурга» из Запорожья во главе с Владимиром Шаповаловым.
По информации источника Sport.ua, 1 октября команде Первой лиги будет представлен новый наставник – 51-летний Илья Близнюк, до недавнего времени работавший тренером в клубной академии. Последней командой мастеров, которую он возглавлял, был перволиговый «Николаев».
Одним из помощников Близнюка будет Дмитрий Невмывака – экс-защитник «Металлурга» и «Ильичевца». В его активе выступления за молодежную сборную Украины.
«Металлург» занимает 8-е место в группе Б Первой лиги, набрав 5 очков.
30 сентября запорожский Металлург уволил главного тренера Владимира Шаповалова.
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