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Украина. Вторая лига
01 октября 2024, 00:45 | Обновлено 01 октября 2024, 01:04
211
0

Смогут ли вторые команды клубов повыситься в классе? Стали известны условия

Во Второй лиге выступает 7 команд резервистов

01 октября 2024, 00:45 | Обновлено 01 октября 2024, 01:04
211
0
Смогут ли вторые команды клубов повыситься в классе? Стали известны условия
ПФЛ

Во Второй лиге в текущем сезоне выступает 7 вторых клубных команд: Полесье-2, Рух-2, Самбор-Нива-2, Колос-2, Александрия-2, Ворскла-2 и Металлист 1925-2.

Как стало известно Sport.ua, повыситься в классе смогут только участники, которые не будут представлены в Первой лиге своей основной командой.

Сейчас лучше обстоят дела у резервистов Полесья и Руха (в группе А), а также Колоса (в группе Б).

А вот у юных игроков харьковского Металлиста 1925 амбициозных планов нет – они пасут задних.

Только победитель Второй лиги повысится в классе, а еще два призера примут участие в переходных поединках с аутсайдерами Первой лиги.

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Первая лига Украины Вторая лига Украины ПФЛ Украины чемпионат Украины по футболу инсайд Полесье-2 Житомир Рух-2 Львов Самбор-Нива-2 Тернополь Колос-2 Ковалевка Александрия-2 Ворскла-2 Полтава Металлист 1925-2 Харьков
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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