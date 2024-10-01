Смогут ли вторые команды клубов повыситься в классе? Стали известны условия

Во Второй лиге в текущем сезоне выступает 7 вторых клубных команд: Полесье-2, Рух-2, Самбор-Нива-2, Колос-2, Александрия-2, Ворскла-2 и Металлист 1925-2.

Как стало известно Sport.ua, повыситься в классе смогут только участники, которые не будут представлены в Первой лиге своей основной командой.

Сейчас лучше обстоят дела у резервистов Полесья и Руха (в группе А), а также Колоса (в группе Б).

А вот у юных игроков харьковского Металлиста 1925 амбициозных планов нет – они пасут задних.

Только победитель Второй лиги повысится в классе, а еще два призера примут участие в переходных поединках с аутсайдерами Первой лиги.