В чемпионате Португалии завершен 7-й тур. Как выглядит таблица?

30 сентября состоялся поединок 7-го тура Лиги Португалии между командами АВС и Фаренсе.

Команда Фаренсе приехала в город Вила-даз-Авеш за первыми зачетными баллами, ведь до этой игры в активе команды было 6 сыгранных матчей и столько же поражений.

Матч проходил в равной борьбе. Команды часто обменивались ударами по воротам, хотя большинство из них были неточными.

Интересной получилась последняя 15-минутка. Обе команды начали играть в открытый футбол с надеждой забить. У АВС прекрасную возможность упустил Родриго Рибейро, который с убойной позиции не попал в ворота, а у Фаренсе отличиться мог Алекс Мильян.

Лига Португалии. 7-й тур, 30 сентября

АВС – Фаренсе – 0:0

Результаты 7-го тура

Эшторил – Спортинг – 0:3

Эштрела – Морейренсе – 2:1

Каса Пиа – Гимарайнш – 1:1

Бенфика – Жил Висенте – 5:1

Фамаликан – Насьонал – 0:0

Порту – Ароука – 4:0

Брага – Риу Аве – 4:0

Санта-Клара – Боавишта –1:0

Турнирная таблица