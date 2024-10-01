В чемпионате Португалии завершен 7-й тур. Как выглядит таблица?
АВС и Фаренсе сыграли вничью – 0:0
30 сентября состоялся поединок 7-го тура Лиги Португалии между командами АВС и Фаренсе.
Команда Фаренсе приехала в город Вила-даз-Авеш за первыми зачетными баллами, ведь до этой игры в активе команды было 6 сыгранных матчей и столько же поражений.
Матч проходил в равной борьбе. Команды часто обменивались ударами по воротам, хотя большинство из них были неточными.
Интересной получилась последняя 15-минутка. Обе команды начали играть в открытый футбол с надеждой забить. У АВС прекрасную возможность упустил Родриго Рибейро, который с убойной позиции не попал в ворота, а у Фаренсе отличиться мог Алекс Мильян.
Лига Португалии. 7-й тур, 30 сентября
АВС – Фаренсе – 0:0
Результаты 7-го тура
- Эшторил – Спортинг – 0:3
- Эштрела – Морейренсе – 2:1
- Каса Пиа – Гимарайнш – 1:1
- Бенфика – Жил Висенте – 5:1
- Фамаликан – Насьонал – 0:0
- Порту – Ароука – 4:0
- Брага – Риу Аве – 4:0
- Санта-Клара – Боавишта –1:0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Спортинг Лиссабон
|7
|7
|0
|0
|25 - 2
|21
|2
|Порту
|7
|6
|0
|1
|16 - 3
|18
|3
|Бенфика
|7
|5
|1
|1
|17 - 5
|16
|4
|Санта Клара
|7
|5
|0
|2
|11 - 8
|15
|5
|Брага
|7
|4
|2
|1
|12 - 4
|14
|6
|Витория Гимараеш
|7
|4
|1
|2
|7 - 6
|13
|7
|Фамаликау
|7
|3
|3
|1
|8 - 3
|12
|8
|Каза Пия
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|9
|Морейренсе
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|10
|АВС
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|11
|Жил Висенте
|7
|1
|4
|2
|7 - 12
|7
|12
|Риу Аве
|7
|2
|1
|4
|5 - 12
|7
|13
|Эшторил
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|14
|Арока
|7
|2
|0
|5
|3 - 12
|6
|15
|Эштрела Амадора
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|16
|Боавишта
|7
|1
|2
|4
|3 - 8
|5
|17
|Насьонал
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|18
|Фаренсе
|6
|0
|0
|6
|2 - 13
|0
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