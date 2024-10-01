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Чемпионат Португалии
АВС
30.09.2024 22:15 – FT 0 : 0
Фаренсе
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Португалия
01 октября 2024, 00:41 | Обновлено 01 октября 2024, 00:55
6
0

В чемпионате Португалии завершен 7-й тур. Как выглядит таблица?

АВС и Фаренсе сыграли вничью – 0:0

01 октября 2024, 00:41 | Обновлено 01 октября 2024, 00:55
6
0
В чемпионате Португалии завершен 7-й тур. Как выглядит таблица?
Getty Images/Global Images Ukraine. Вратарь Фаренсе Ricardo Velho (Рикардо Вельо)

30 сентября состоялся поединок 7-го тура Лиги Португалии между командами АВС и Фаренсе.

Команда Фаренсе приехала в город Вила-даз-Авеш за первыми зачетными баллами, ведь до этой игры в активе команды было 6 сыгранных матчей и столько же поражений.

Матч проходил в равной борьбе. Команды часто обменивались ударами по воротам, хотя большинство из них были неточными.

Интересной получилась последняя 15-минутка. Обе команды начали играть в открытый футбол с надеждой забить. У АВС прекрасную возможность упустил Родриго Рибейро, который с убойной позиции не попал в ворота, а у Фаренсе отличиться мог Алекс Мильян.

Лига Португалии. 7-й тур, 30 сентября

АВС – Фаренсе – 0:0

Результаты 7-го тура

  • Эшторил – Спортинг – 0:3
  • Эштрела – Морейренсе – 2:1
  • Каса Пиа – Гимарайнш – 1:1
  • Бенфика – Жил Висенте – 5:1
  • Фамаликан – Насьонал – 0:0
  • Порту – Ароука – 4:0
  • Брага – Риу Аве – 4:0
  • Санта-Клара – Боавишта –1:0

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Спортинг Лиссабон 7 7 0 0 25 - 2 21
2 Порту 7 6 0 1 16 - 3 18
3 Бенфика 7 5 1 1 17 - 5 16
4 Санта Клара 7 5 0 2 11 - 8 15
5 Брага 7 4 2 1 12 - 4 14
6 Витория Гимараеш 7 4 1 2 7 - 6 13
7 Фамаликау 7 3 3 1 8 - 3 12
8 Каза Пия 7 2 2 3 6 - 9 8
9 Морейренсе 7 2 2 3 9 - 11 8
10 АВС 6 2 1 3 6 - 10 7
11 Жил Висенте 7 1 4 2 7 - 12 7
12 Риу Аве 7 2 1 4 5 - 12 7
13 Эшторил 7 1 3 3 4 - 10 6
14 Арока 7 2 0 5 3 - 12 6
15 Эштрела Амадора 7 1 2 4 5 - 10 5
16 Боавишта 7 1 2 4 3 - 8 5
17 Насьонал 7 1 2 4 4 - 12 5
18 Фаренсе 6 0 0 6 2 - 13 0
Полная таблица

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чемпионат Португалии по футболу Фаренсе AVS
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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