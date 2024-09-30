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Украина. Премьер лига
30 сентября 2024, 21:23 | Обновлено 30 сентября 2024, 21:34
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0

Денис Попов рассказал, как проходит его восстановление после травмы

Защитник Динамо сообщил, что готов играть на 70–80 процентов

30 сентября 2024, 21:23 | Обновлено 30 сентября 2024, 21:34
112
0
Денис Попов рассказал, как проходит его восстановление после травмы
Профутбол. Денис Попов

Защитник «Динамо» Денис Попов рассказал о своем восстановлении после травмы.

– Как произошло ваше возвращение с точки зрения физики?

– Потихоньку. Как говорится, с вашими молитвами. Такое случается в футболе, что есть травмы. От этого никто не застрахован. Плюс дорогая, плюс такой график насыщен – немного тяжеловато. Так случилось, что вылезло и одно, и другое, другое и третье. Пришлось взять паузу и восстановиться нормально.

– У вас конкретно спина?

– От спины все остальное идет. Если вы хотите вникнуть в это, то оно все от спины идет – задние, передние, икроножные мышцы. Поле было хорошего качества, но мягкое, что внесло свои трудности.

– Вас разминали где-то минут 40 после матча. Как этот процесс проходит технологически?

– Это у каждого индивидуально. Немного кровь разогнать, чтобы поскорее восстановиться. У меня еще дома много физиопроцедур, потому приходится так восстанавливаться.

– Каково было ваше состояние перед матчем с Лацио? Могли ли выйти на поле теоретически?

– Даже сегодня было нелегко, потому что около месяца пропустил. Все равно нужно набрать эти кондиции, набегать через тренировки, через матчи. Тренировки у нас не могут полноценными быть, потому что дорога тоже отнимает много сил. Нужно время, которого нет.

– Насколько болезненным моментом для вас было то, что не уехали в сборную?

– Конечно, неприятный момент, потому что сборная – для каждого игрока очень важный момент. Здесь нужно выбирать: либо здоровье, либо сборная. Пришлось выбрать здоровье, потому что я прошел курс уколов в спину. Да, очень неприятные манипуляции. Пришлось принять такое решение.

– На сколько процентов сейчас готовы?

– Если в процентах говорить, то где-то 70–80%. Всё в процессе.

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Динамо Киев травма Лига Европы Денис Попов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу травма спины
Николай Степанов Источник: Профутбол Digital
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