ТЕЛЬКО: «Александрия получила двойные премиальные за победу над Шахтером»

Футболисты «Александрии» были награждены двойными премиальными за победу над донецким «Шахтером».

Спортивный директор клуба из Александрии Иван Телько в интервью «Камон, Плей!» рассказал:

«Это был очень трудный матч. Мы сделали камбэк и спасли игру. При счета 0:2 команда не сдалась, продемонстрировала качественную игру во второй половине встречи. Это результат кропотливой работы на тренировках и подготовки к игре. Поэтому премия была двойная».

В матче 4-го тура УПЛ 24 августа «Александрия» одержала волевую победу над донецким «Шахтером» (4:3).