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  4. ТЕЛЬКО: «Александрия получила двойные премиальные за победу над Шахтером»
Украина. Премьер лига
30 сентября 2024, 20:59 | Обновлено 30 сентября 2024, 21:19
299
0

ТЕЛЬКО: «Александрия получила двойные премиальные за победу над Шахтером»

Спортивный директор клуба из Александрии рассказал подробности о той игре

30 сентября 2024, 20:59 | Обновлено 30 сентября 2024, 21:19
299
0
ТЕЛЬКО: «Александрия получила двойные премиальные за победу над Шахтером»
ФК Александрия

Футболисты «Александрии» были награждены двойными премиальными за победу над донецким «Шахтером».

Спортивный директор клуба из Александрии Иван Телько в интервью «Камон, Плей!» рассказал:

«Это был очень трудный матч. Мы сделали камбэк и спасли игру. При счета 0:2 команда не сдалась, продемонстрировала качественную игру во второй половине встречи. Это результат кропотливой работы на тренировках и подготовки к игре. Поэтому премия была двойная».

В матче 4-го тура УПЛ 24 августа «Александрия» одержала волевую победу над донецким «Шахтером» (4:3).

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Александрия - Шахтер Александрия Шахтер Донецк премиальные Иван Телько Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Николай Степанов Источник: YouTube
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