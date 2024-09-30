ТЕЛЬКО: «Александрия получила двойные премиальные за победу над Шахтером»
Спортивный директор клуба из Александрии рассказал подробности о той игре
Футболисты «Александрии» были награждены двойными премиальными за победу над донецким «Шахтером».
Спортивный директор клуба из Александрии Иван Телько в интервью «Камон, Плей!» рассказал:
«Это был очень трудный матч. Мы сделали камбэк и спасли игру. При счета 0:2 команда не сдалась, продемонстрировала качественную игру во второй половине встречи. Это результат кропотливой работы на тренировках и подготовки к игре. Поэтому премия была двойная».
В матче 4-го тура УПЛ 24 августа «Александрия» одержала волевую победу над донецким «Шахтером» (4:3).
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