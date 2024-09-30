Забарный попал в старт Борнмута на заключительный матч 6-го тура АПЛ
30 сентября вишенки сыграют против Саутгемптона, время начала встречи – 22:00 по Киеву
30 сентября состоится матч 6-го тура АПЛ 2024/25 между командами Борнмут и Саутгемптон.
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Поединок пройдет на стадионе Виталити в Борнмуте. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Украинский защитник вишенок Илья Забарный традиционно попал в стартовый состав.
Противостояние Борнмута и Саутгемптона является заключительным поединком 6-го тура чемпионата Англии.
Стартовые составы на матч Борнмут – Саутгемптон
#BOUSOU team confirmed ✅ pic.twitter.com/y7kfgDW7YC— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) September 30, 2024
South coast SAINTS 💛💙 pic.twitter.com/YTNGvEeALF— Southampton FC (@SouthamptonFC) September 30, 2024
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