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Англия
30 сентября 2024, 21:18 | Обновлено 30 сентября 2024, 21:30
87
0

Забарный попал в старт Борнмута на заключительный матч 6-го тура АПЛ

30 сентября вишенки сыграют против Саутгемптона, время начала встречи – 22:00 по Киеву

30 сентября 2024, 21:18 | Обновлено 30 сентября 2024, 21:30
87
0
Забарный попал в старт Борнмута на заключительный матч 6-го тура АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

30 сентября состоится матч 6-го тура АПЛ 2024/25 между командами Борнмут и Саутгемптон.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе Виталити в Борнмуте. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Украинский защитник вишенок Илья Забарный традиционно попал в стартовый состав.

Противостояние Борнмута и Саутгемптона является заключительным поединком 6-го тура чемпионата Англии.

Стартовые составы на матч Борнмут – Саутгемптон

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Борнмут Илья Забарный Саутгемптон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу стартовые составы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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