Забарный попал в старт Борнмута на заключительный матч 6-го тура АПЛ

30 сентября состоится матч 6-го тура АПЛ 2024/25 между командами Борнмут и Саутгемптон.

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Поединок пройдет на стадионе Виталити в Борнмуте. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Украинский защитник вишенок Илья Забарный традиционно попал в стартовый состав.

Противостояние Борнмута и Саутгемптона является заключительным поединком 6-го тура чемпионата Англии.

Стартовые составы на матч Борнмут – Саутгемптон