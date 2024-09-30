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Англия
30 сентября 2024, 21:10 | Обновлено 30 сентября 2024, 21:13
511
0

Экс-звезда Шахтера вошел в топ-3 лучших вингеров Челси в истории АПЛ

Бразилец получил признание от британских журналистов

30 сентября 2024, 21:10 | Обновлено 30 сентября 2024, 21:13
511
0
Экс-звезда Шахтера вошел в топ-3 лучших вингеров Челси в истории АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Виллиан

Бывший игрок донецкого «Шахтера» Виллиан признан вторым лучшим вингером лондонского «Челси» за период выступлений в английской Премьер-лиге.

Британское издание GiveMeSport опубликовало список из семи лучших игроков лондонской команды на данной позиции. При составлении рейтинга учитывалось общее время, проведенное в клубе, количество завоеванных наград, общий талант игроков и отношение к ним болельщиков.

Топ-7 лучших вингеров «Челси» в истории АПЛ по версии Givemesport

  1. Эден Азар (Бельгия)
  2. Виллиан (Бразилия)
  3. Джо Коул (Англия)
  4. Педро (Испания)
  5. Арьен Роббен (Нидерланды)
  6. Дамьен Дафф (Ирландия)
  7. Хуан Мата (Испания)

Виллиан был игроком «Челси» с 2013 года по 2020 год, побеждал в Лиге Европы, дважды стал чемпионом Англии, по разу выигрывал Кубок страны и Кубок лиги. В 339 матчах он забил 63 мяча и отдал 57 голевых передач.

Этим летом бразилец подписал контракт с «Олимпиакосом», за который выступает украинский нападающий Роман Яремчук.

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Павло Павленко Источник: Give me Sport
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