Экс-звезда Шахтера вошел в топ-3 лучших вингеров Челси в истории АПЛ

Бывший игрок донецкого «Шахтера» Виллиан признан вторым лучшим вингером лондонского «Челси» за период выступлений в английской Премьер-лиге.

Британское издание GiveMeSport опубликовало список из семи лучших игроков лондонской команды на данной позиции. При составлении рейтинга учитывалось общее время, проведенное в клубе, количество завоеванных наград, общий талант игроков и отношение к ним болельщиков.

Топ-7 лучших вингеров «Челси» в истории АПЛ по версии Givemesport

Эден Азар (Бельгия) Виллиан (Бразилия) Джо Коул (Англия) Педро (Испания) Арьен Роббен (Нидерланды) Дамьен Дафф (Ирландия) Хуан Мата (Испания)

Виллиан был игроком «Челси» с 2013 года по 2020 год, побеждал в Лиге Европы, дважды стал чемпионом Англии, по разу выигрывал Кубок страны и Кубок лиги. В 339 матчах он забил 63 мяча и отдал 57 голевых передач.

Этим летом бразилец подписал контракт с «Олимпиакосом», за который выступает украинский нападающий Роман Яремчук.