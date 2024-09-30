Экс-звезда Шахтера вошел в топ-3 лучших вингеров Челси в истории АПЛ
Бразилец получил признание от британских журналистов
Бывший игрок донецкого «Шахтера» Виллиан признан вторым лучшим вингером лондонского «Челси» за период выступлений в английской Премьер-лиге.
Британское издание GiveMeSport опубликовало список из семи лучших игроков лондонской команды на данной позиции. При составлении рейтинга учитывалось общее время, проведенное в клубе, количество завоеванных наград, общий талант игроков и отношение к ним болельщиков.
Топ-7 лучших вингеров «Челси» в истории АПЛ по версии Givemesport
- Эден Азар (Бельгия)
- Виллиан (Бразилия)
- Джо Коул (Англия)
- Педро (Испания)
- Арьен Роббен (Нидерланды)
- Дамьен Дафф (Ирландия)
- Хуан Мата (Испания)
Виллиан был игроком «Челси» с 2013 года по 2020 год, побеждал в Лиге Европы, дважды стал чемпионом Англии, по разу выигрывал Кубок страны и Кубок лиги. В 339 матчах он забил 63 мяча и отдал 57 голевых передач.
Этим летом бразилец подписал контракт с «Олимпиакосом», за который выступает украинский нападающий Роман Яремчук.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Надеин уверен, что кричалка не адресовалась Шахтеру
Украинцем заинтересовался «Ливерпуль»