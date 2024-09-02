ОФИЦИАЛЬНО. Форвард сборной Украины получил в партнеры экс-звезду Шахтера

Греческий футбольный клуб Олимпиакос официально объявил о подписании 36-летнего бразильского вингера Виллиана.

Бразилец прошел все медицинские тесты и присоединился к команде на правах свободного агента. В прошлом сезоне он выступал за английский Фулхэм, провел 67 матчей, забил 10 голов и отдал 7 результативных передач.

Срок действия соглашения между сторонами не сообщаются. Transfermarkt оценивает контракт Виллиана в 3 миллиона евро.

В Олимпиакос в это летнее трансферное окно перешел форвард сборной Украины Роман Яремчук.

Отметим, что Виллиан играл за донецкий Шахтер с 2007 по 2012 года. За горняков на его счету 221 поединок и 37 голов.