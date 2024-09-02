ОФИЦИАЛЬНО. Форвард сборной Украины получил в партнеры экс-звезду Шахтера
Олимпиакос, за который выступает Роман Яремчук, подписал Виллиана
Греческий футбольный клуб Олимпиакос официально объявил о подписании 36-летнего бразильского вингера Виллиана.
Бразилец прошел все медицинские тесты и присоединился к команде на правах свободного агента. В прошлом сезоне он выступал за английский Фулхэм, провел 67 матчей, забил 10 голов и отдал 7 результативных передач.
Срок действия соглашения между сторонами не сообщаются. Transfermarkt оценивает контракт Виллиана в 3 миллиона евро.
В Олимпиакос в это летнее трансферное окно перешел форвард сборной Украины Роман Яремчук.
Отметим, что Виллиан играл за донецкий Шахтер с 2007 по 2012 года. За горняков на его счету 221 поединок и 37 голов.
🔴⚪💥 Bem-vindo 𝐖𝐢𝐥𝐥𝐢𝐚𝐧 to Olympiacos! pic.twitter.com/KakRNcW20e— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 2, 2024
📸😍 First snaps of @willianborges88 in the red-and-white jersey!#Olympiacos #Welcome #Transfer #Willian #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/PajgzMlbMx— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 2, 2024
🔴⚪️🇧🇷 𝐖𝐢𝐥𝐥𝐢𝐚𝐧— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 2, 2024
𝐓𝐡𝐢𝐬 𝐢𝐬 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐧𝐞𝐰 𝐡𝐨𝐦𝐞! 🏟 pic.twitter.com/0OZb81Z8ZG
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