ОФИЦИАЛЬНО. Барса продлила контракт с юным игроком, который выбыл на сезон

17-летний испанский хавбек Марк Берналь официально продлил контракт с каталонской Барселоной.

Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года.

Берналь из-за травмы пропустит весь сезон 2024/25. Марк получил тяжелое повреждение в матче чемпионата Испании против «Райо Вальекано». Он уже успел перенести операцию на колене.

В нынешнем сезоне он успел провести 3 матча. Голевыми действиями не отличился.