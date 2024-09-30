Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Барса продлила контракт с юным игроком, который выбыл на сезон
Испания
30 сентября 2024, 19:19 |
992
0

ОФИЦИАЛЬНО. Барса продлила контракт с юным игроком, который выбыл на сезон

Марк Берналь останется в каталонской команде до лета 2026 года

30 сентября 2024, 19:19 |
992
0
ОФИЦИАЛЬНО. Барса продлила контракт с юным игроком, который выбыл на сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Берналь

17-летний испанский хавбек Марк Берналь официально продлил контракт с каталонской Барселоной.

Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года.

Берналь из-за травмы пропустит весь сезон 2024/25. Марк получил тяжелое повреждение в матче чемпионата Испании против «Райо Вальекано». Он уже успел перенести операцию на колене.

В нынешнем сезоне он успел провести 3 матча. Голевыми действиями не отличился.

По теме:
Барселона – Янг Бойз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Его хотела Барселона. Ювентус нацелился на звезду сборной Испании
Ямал может перейти в топ-клуб АПЛ. Известно, что собирается делать Барса
Барселона продление контракта
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первая лига. Поражение Металлиста 1925, проблемы Миная, успех Металлиста
Футбол | 30 сентября 2024, 19:05 0
Первая лига. Поражение Металлиста 1925, проблемы Миная, успех Металлиста
Первая лига. Поражение Металлиста 1925, проблемы Миная, успех Металлиста

Обзор ситуации в чемпионате Первой лиги

Прогресс Дюбуа, Фьюри – 1-й. Обновлен рейтинг супертяжей от The Ring
Бокс | 30 сентября 2024, 09:51 4
Прогресс Дюбуа, Фьюри – 1-й. Обновлен рейтинг супертяжей от The Ring
Прогресс Дюбуа, Фьюри – 1-й. Обновлен рейтинг супертяжей от The Ring

Чемпионом остается Александр Усик

Родри угрожал забастовкой, Фигу – снижением зарплат. За кем правда?
Футбол | 30.09.2024, 12:04
Родри угрожал забастовкой, Фигу – снижением зарплат. За кем правда?
Родри угрожал забастовкой, Фигу – снижением зарплат. За кем правда?
Атлетико выступил с заявлением по поводу инцидента в матче с Реалом
Футбол | 30.09.2024, 03:03
Атлетико выступил с заявлением по поводу инцидента в матче с Реалом
Атлетико выступил с заявлением по поводу инцидента в матче с Реалом
Тренер Дюбуа: «Усик – фальшивка, лжец и мошенник! Он обманом...»
Бокс | 30.09.2024, 07:40
Тренер Дюбуа: «Усик – фальшивка, лжец и мошенник! Он обманом...»
Тренер Дюбуа: «Усик – фальшивка, лжец и мошенник! Он обманом...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
УОРРЕН: «Фьюри выиграл первый бой. Все видели, как Усик отступил после...»
УОРРЕН: «Фьюри выиграл первый бой. Все видели, как Усик отступил после...»
30.09.2024, 08:16 11
Бокс
Матч между Атлетико и Реалом приостановлен во втором тайме. Что случилось?
Матч между Атлетико и Реалом приостановлен во втором тайме. Что случилось?
29.09.2024, 23:32 1
Футбол
Известна оценка Мудрика за игру с Брайтоном. Сколько у Палмера за покер?
Известна оценка Мудрика за игру с Брайтоном. Сколько у Палмера за покер?
28.09.2024, 19:46 14
Футбол
«Вспомните Кличко...» Беллью рассказал, стоит ли Джошуа драться с Усиком
«Вспомните Кличко...» Беллью рассказал, стоит ли Джошуа драться с Усиком
29.09.2024, 07:14 1
Бокс
Громкий скандал Голливуда: вечеринки P. Diddy. Кто замешан из звезд спорта?
Громкий скандал Голливуда: вечеринки P. Diddy. Кто замешан из звезд спорта?
29.09.2024, 05:50 20
Другие виды
Сразу три мировых гранда хотят купить Лунина. В одном играет россиянин
Сразу три мировых гранда хотят купить Лунина. В одном играет россиянин
30.09.2024, 00:19 1
Футбол
РОТАНЬ: «Мы с Русолом закупили форму, чтобы не позориться перед финалом ЛЕ»
РОТАНЬ: «Мы с Русолом закупили форму, чтобы не позориться перед финалом ЛЕ»
28.09.2024, 20:17 12
Футбол
Тренер сборной Украины прокомментировал выход в полуфинал ЧМ по футзалу
Тренер сборной Украины прокомментировал выход в полуфинал ЧМ по футзалу
29.09.2024, 19:54 4
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем