Испания30 сентября 2024, 19:19 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Барса продлила контракт с юным игроком, который выбыл на сезон
Марк Берналь останется в каталонской команде до лета 2026 года
30 сентября 2024, 19:19 |
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17-летний испанский хавбек Марк Берналь официально продлил контракт с каталонской Барселоной.
Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года.
Берналь из-за травмы пропустит весь сезон 2024/25. Марк получил тяжелое повреждение в матче чемпионата Испании против «Райо Вальекано». Он уже успел перенести операцию на колене.
В нынешнем сезоне он успел провести 3 матча. Голевыми действиями не отличился.
LATEST NEWS | Update to Marc Bernal's contract— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 30, 2024
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