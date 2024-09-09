Молодой талант Барселоны из-за травмы пропустит 12 месяцев

«Барселона» на официальном сайте сообщила об операции на колене, которую перенес полузащитник Марк Берналь. В клубе ждут, что игрок сможет вернуться на поле в сентябре 2025 года.

17-летний игрок получил тяжелое повреждение в матче чемпионата Испании против «Райо Вальекано». В нынешнем сезоне Марк успел провести 3 матча.

Новый тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик после предсезонной подготовки отметил, что Берналь готов быть одним из основных центральных хавбеков команды.