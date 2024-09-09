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Испания
09 сентября 2024, 15:28 | Обновлено 09 сентября 2024, 15:49
855
0

Молодой талант Барселоны из-за травмы пропустит 12 месяцев

Берналь перенес операцию на колене

09 сентября 2024, 15:28 | Обновлено 09 сентября 2024, 15:49
855
0
Молодой талант Барселоны из-за травмы пропустит 12 месяцев
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Берналь

«Барселона» на официальном сайте сообщила об операции на колене, которую перенес полузащитник Марк Берналь. В клубе ждут, что игрок сможет вернуться на поле в сентябре 2025 года.

17-летний игрок получил тяжелое повреждение в матче чемпионата Испании против «Райо Вальекано». В нынешнем сезоне Марк успел провести 3 матча.

Новый тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик после предсезонной подготовки отметил, что Берналь готов быть одним из основных центральных хавбеков команды.

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Барселона травма Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Барселона
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